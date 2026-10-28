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LGBTİ+
YT: Yayın Tarihi: 28.10.2026 07:14 28 Ekim 2026 07:14
 ~  SG: Son Güncelleme: 28.10.2026 07:22 28 Ekim 2026 07:22
Okuma Okuma:  2 dakika

LGBTİ+ derneklerinden tutukluların serbest bırakılması çağrısı

Dernekler, avukatların dosyadaki delillere ulaşamamasının ve bu delillere etkili biçimde itiraz edememesinin hukuki süreci olumsuz etkilediğini kaydetti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
LGBTİ+ derneklerinden tutukluların serbest bırakılması çağrısı
Fotoğraf: Baran Demirtaş/Kaos GL
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İstanbul’da faaliyet gösteren HEVİ LGBTİ+ Derneği, LİSTAG, SPoD ve Lambdaistanbul, “Ailem Güvende” adı altındaki operasyonlarda LGBTİ+’ların serbest bırakılması çin İstanbul Çağlayan’da İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

Kaos GL’nin haberine göre, dernekler tutuklulukların sona erdirilmesini, savunma hakkına yönelik kısıtlamaların kaldırılmasını istedi.

“İki aydır süren hukuksuz tutukluluğa son verilsin!” başlıklı açıklamada, 12 Eylül’de başlayan operasyonlarda tutuklanan LGBTİ+’ların 45 gündür özgürlüklerinden mahrum bırakıldığı belirtildi. Tutukluluğa yönelik itirazların ise herhangi bir gerekçe sunulmadan reddedildiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, tutuklamanın istisnai bir koruma tedbiri olduğu hatırlatılarak soruşturmanın devam etmesinin tek başına tutukluluğun sürdürülmesini haklı kılmayacağı vurgulandı.

Dernekler, avukatların dosyadaki delillere ulaşamamasının ve bu delillere etkili biçimde itiraz edememesinin hukuki süreci olumsuz etkilediğini kaydetti.

Açıklamada, savunmanın bilgiye erişemediği ve iddiaları tartışamadığı koşullarda tutukluluğa itiraz hakkının etkili biçimde kullanılamayacağına dikkat çekildi.

“LGBTİ+ olmak suç değildir”

Kaos GL’nin aktardığı açıklamada, soruşturmanın LGBTİ+’lara ve hak savunucularına yönelik baskılardan bağımsız değerlendirilemeyeceği belirtildi. Dernekler, LGBTİ+ örgütlerinin ve dayanışma ağlarının kriminalize edilmesinin ifade ve örgütlenme özgürlüklerini hedef aldığını söyledi.

Açıklamada, “Aile Yılı” politikalarına da tepki gösterilerek ailenin korunması söyleminin LGBTİ+’ların temel haklarını sınırlandırmak veya onları dayatılan cinsiyet rollerine hapsetmek için gerekçe yapılamayacağı vurgulandı. İnsan haklarının kişinin kimliğine, cinsel yönelimine ya da cinsiyet kimliğine bağlı olarak tanınıp geri alınabilecek ayrıcalıklar olmadığı belirtildi.

Basın açıklamasının sonunda dernekler, tutuklu LGBTİ+’ların derhal serbest bırakılmasını, dosyaya erişim kısıtlamalarının kaldırılmasını ve savunma hakkına yönelik müdahalelerin sona erdirilmesini talep etti.

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
ailem güvende operasyonları LGBT+ LGBT+ aktivizmi LGBTİ+ Aileleri ve Yakınları Derneği (LİSTAG) Genel Koordinatörü Neşe Tamer Hevi LGBTİ+ Derneği SPoD LGBTI+
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