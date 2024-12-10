LGBTİ+ dernekleri: İnsan, haklarıyla insandır

Bugün 10 Aralık İnsan Hakları Günü.

Bu özel gün, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 10 Aralık 1948’de İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni (İHEB) kabul etmesini anmak için belirlenmiştir. İHEB, 30 maddeden oluşur ve tüm insanların eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkını tanır.

Gün vesilesiyle, LGBTİ+ dernek ve toplulukları insan haklarının evrenselliğine dikkat çekerek LGBTİ+ haklarının insan haklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

Derneklerin açıklamaları şöyle:

Pembe Hayat Derneği: “Bugün 10 Aralık İnsan Hakları Günü! İnsan hakları gününde yeniden söylemek isteriz ki; Trans hakları, insan haklarıdır! Sağlığa erişim, ayrımcılıktan arınmış bir yaşam, cinsiyet kimliklerimizden kaynaklı damgalama, baskı, şiddet ve cinayete maruz kalmadığımız bir yaşam hayal değil, evrensel insan haklarının ayrılmaz bir parçasıdır. Translar olarak, her gün varoluşumuzu savunurken, insan haklarımızın çiğnendiği, ayrımcılığa ve nefret suçlarına maruz kaldığımız bir dünyada yaşıyoruz. Unutmayalım: İnsan hakları herkes içindir ve ‘herkes’ bizleri de kapsar!”

LGBTİ+ Aileleri ve Yakınları Grubu (LİSTAG): “10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde bir kez daha hatırlatmak istiyoruz ki LGBTİ+ hakları insan haklarıdır. Evlatlarımızın doğuştan sahip oldukları eşit haklar için mücadele etmeye devam edeceğiz.”

Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD): “Bugün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü. 12 yıldır LGBTİ+’ların cinsiyet kimliği ve cinsel yönelimi nedeniyle ayrımcılığa maruz kalmadığı bir dünya için mücadele ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki, insan haklarıyla insandır. LGBTİ+’ların insan hakları hâlâ sistematik olarak ihlal edilirken, LGBTİ+’ları insan dışılaştıran söylemlere ve haklara eşit erişimi engelleyen politikalara karşı tekrarlıyoruz: İnsan hakları pazarlık konusu değildir. LGBTİ+ hakları, insan haklarıdır!”

20 Kasım Nefret Suçlarıyla Mücadele Derneği: “İnsan hakları evrenseldir, ancak diğer birçok dezavantajlı sosyal gruplar gibi translar için bu haklar hâlâ eşit ve erişilebilir değil. Hormona erişim ve kapsayıcı sağlık hizmetleri, temel birer insan hakkıdır! Trans hakları, insan haklarıdır. Ayrımcılığa karşı dayanışmayı büyütelim, eşitlik için birlikte mücadele edelim.” (TY)