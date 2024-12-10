ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 10 Aralık 2024 17:25
 ~ Son Güncelleme: 10 Aralık 2024 17:31
2 dk Okuma

10 ARALIK İNSAN HAKLARI GÜNÜ

LGBTİ+ dernekleri: İnsan, haklarıyla insandır

LGBTİ+ dernek ve toplulukları, 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde LGBTİ+ haklarının insan haklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
LGBTİ+ dernekleri: İnsan, haklarıyla insandır
Görsel: "Sense8" dizisinden bir kare.

Bugün 10 Aralık İnsan Hakları Günü.

Bu özel gün, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 10 Aralık 1948’de İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni (İHEB) kabul etmesini anmak için belirlenmiştir. İHEB, 30 maddeden oluşur ve tüm insanların eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkını tanır.

Gün vesilesiyle, LGBTİ+ dernek ve toplulukları insan haklarının evrenselliğine dikkat çekerek LGBTİ+ haklarının insan haklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

Derneklerin açıklamaları şöyle:

Pembe Hayat Derneği: “Bugün 10 Aralık İnsan Hakları Günü! İnsan hakları gününde yeniden söylemek isteriz ki; Trans hakları, insan haklarıdır! Sağlığa erişim, ayrımcılıktan arınmış bir yaşam, cinsiyet kimliklerimizden kaynaklı damgalama, baskı, şiddet ve cinayete maruz kalmadığımız bir yaşam hayal değil, evrensel insan haklarının ayrılmaz bir parçasıdır. Translar olarak, her gün varoluşumuzu savunurken, insan haklarımızın çiğnendiği, ayrımcılığa ve nefret suçlarına maruz kaldığımız bir dünyada yaşıyoruz. Unutmayalım: İnsan hakları herkes içindir ve ‘herkes’ bizleri de kapsar!”

LGBTİ+ Aileleri ve Yakınları Grubu (LİSTAG): “10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde bir kez daha hatırlatmak istiyoruz ki LGBTİ+ hakları insan haklarıdır. Evlatlarımızın doğuştan sahip oldukları eşit haklar için mücadele etmeye devam edeceğiz.”

Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD): “Bugün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü. 12 yıldır LGBTİ+’ların cinsiyet kimliği ve cinsel yönelimi nedeniyle ayrımcılığa maruz kalmadığı bir dünya için mücadele ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki, insan haklarıyla insandır. LGBTİ+’ların insan hakları hâlâ sistematik olarak ihlal edilirken, LGBTİ+’ları insan dışılaştıran söylemlere ve haklara eşit erişimi engelleyen politikalara karşı tekrarlıyoruz: İnsan hakları pazarlık konusu değildir. LGBTİ+ hakları, insan haklarıdır!”

20 Kasım Nefret Suçlarıyla Mücadele Derneği: “İnsan hakları evrenseldir, ancak diğer birçok dezavantajlı sosyal gruplar gibi translar için bu haklar hâlâ eşit ve erişilebilir değil. Hormona erişim ve kapsayıcı sağlık hizmetleri, temel birer insan hakkıdır! Trans hakları, insan haklarıdır. Ayrımcılığa karşı dayanışmayı büyütelim, eşitlik için birlikte mücadele edelim.” (TY)

Haber Yeri
İstanbul
10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü lgbti+ hakları İnsan Hakları Günü
ilgili haberler
10 ARALIK İNSAN HAKLARI GÜNÜ
TİHV ve İHD: Türkiye'de insan hakları ağır bir kriz içinde
10 Aralık 2023
/haber/tihv-ve-ihd-turkiye-de-insan-haklari-agir-bir-kriz-icinde-289106
10 ARALIK İNSAN HAKLARI GÜNÜ
Kırmızı Şemsiye, LGBTİ+'lara yönelik hak ihlallerini hatırlattı
10 Aralık 2023
/haber/kirmizi-semsiye-lgbti-lara-yonelik-hak-ihlallerini-hatirlatti-289103
10 ARALIK İNSAN HAKLARI GÜNÜ
CHP: Türkiye bir hak mezarlığına döndü
10 Aralık 2022
/haber/chp-turkiye-bir-hak-mezarligina-dondu-271252
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
bu haberin uzantıları
Kazanım ve mücadele günü: 10 Aralık
10 Aralık 2024
/yazi/kazanim-ve-mucadele-gunu-10-aralik-302564
ilgili haberler
10 ARALIK İNSAN HAKLARI GÜNÜ
TİHV ve İHD: Türkiye'de insan hakları ağır bir kriz içinde
10 Aralık 2023
/haber/tihv-ve-ihd-turkiye-de-insan-haklari-agir-bir-kriz-icinde-289106
10 ARALIK İNSAN HAKLARI GÜNÜ
Kırmızı Şemsiye, LGBTİ+'lara yönelik hak ihlallerini hatırlattı
10 Aralık 2023
/haber/kirmizi-semsiye-lgbti-lara-yonelik-hak-ihlallerini-hatirlatti-289103
10 ARALIK İNSAN HAKLARI GÜNÜ
CHP: Türkiye bir hak mezarlığına döndü
10 Aralık 2022
/haber/chp-turkiye-bir-hak-mezarligina-dondu-271252
Sayfa Başına Git