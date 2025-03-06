LGBTİ+ dernekleri: Bu yasa, aldığımız nefese göz dikiyor

Türkiye’deki 15 LGBTİ+ derneği, 27 Şubat'ta gündeme gelen Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklif Taslağı ile ilgili bugün bir açıklama yayımladı.

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan taslak, 23 Ocak 2025'te AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne dayandırılarak oluşturuldu.

Önümüzdeki günlerde Meclis’e gelmesi beklenen kanun teklifi taslağıyla, Medeni Kanun ve Ceza Kanunu’nda LGBTİ+’ları açıkça hedef alan değişiklikler yapılması öngörülüyor.

İktidardan LGBTİ+ haklarına yeni sınırlamalar

“Hepimiz hedefteyiz”

LGBTİ+’lara, insan hakları savunucularına ve örgütlerine, siyasi partilere, milletvekillerine ve aileleri ile arkadaşlarına seslenen LGBTİ+ derneklerinin açıklaması şöyle:

“Geçtiğimiz günlerde sızan ‘torba yasa’ taslağında, LGBTİ+’ların yaşadığı ayrımcılık ve şiddet ortamının güçlenmesine, temel hak ve özgürlüklerinin elinden alınmasına sebep olacak maddeler var. Türkiye’nin imzacısı olduğu uluslararası sözleşmelere ve bizzat kendi anayasasına aykırı olan bu maddelerin taslak olarak kalması ve Meclis genel kurulunun gündemine dahi gelmemesi en büyük temennimiz. Bu maddelerin tartışmaya açılması bile toplumsal barışımız, demokrasimiz ve insan hakları karnemiz açısından çok büyük bir geriye gidiş anlamına geliyor. Biz LGBTİ+ dernekleri olarak hayatlarımız, haklarımız, demokrasimiz ve toplumsal barışımız için bu yasa tasarısına karşı bir arada duruyoruz.

LGBTİ+’lara sesleniyoruz:

Endişelendiğinizin farkındayız, kaygılarınızı paylaşıyoruz. Eşitlikten yana olan tüm dernekler olarak bu tasarı taslağının bir daha gündeme gelmemek üzere ortadan kalkması için elimizden geleni yapacağız. Gücümüz yettiğince haklarımıza sahip çıkacak, derneklerimizin ve diğer örgütlenme alanlarımızın sürmesi için mücadele edecek ve birbirimize sıkı sıkıya sarılacağız. Seni de aramıza katılmaya, sesimize ses olmaya çağırıyoruz.

“Yara almaya daha açık hale geliyoruz”

İnsan hakları savunucularına ve örgütlerine sesleniyoruz:

Torba yasa taslağının hedefinde yalnızca LGBTİ+’lar yok #HepimizHedefteyiz! Bunun sadece bir yasa olmadığını, hükümetin anti-demokratik uygulamalarını olağan hale getiren ve tarihe kara bir leke olarak geçecek yeni bir dönem olduğunu biliyoruz. Bu yolda yalnız kaldığımız her an yara almaya daha açık hale geliyoruz. Sizleri LGBTİ+’larla yan yana durmaya, olduğunuz her yerde bu yasa tasarısına karşı sesinizi yükseltmeye, haklarımızı savunmak için yeri gelince sesinizi her zamankinden daha gür çıkartmaya çağırıyoruz.

Siyasi partilere ve milletvekillerine sesleniyoruz:

‘Ama’ devri bitti. Utangaç savunmalar duymak, gerçekçi olmayan bahaneler dinlemek istemiyoruz. Lafı çok uzatmayacağız: Sizleri, bu ülkenin LGBTİ+ yurttaşlarına amasız sahip çıkmaya çağırıyoruz. Siyasi iktidarın çizdiği sınırlara hapsolmayın, LGBTİ+’lar hakkında yayılan dezenformasyona çanak tutmayın, toplumun sesine kulak verin ve insan haklarından taviz vermeyin. Bu yasanın geçmesi demek, hepimizin ve demokrasimizin geleceğinin daha da tehlikeye girmesi anlamına geliyor!

Özgül Saki: "LGBTİ+’lar 'tehdit' söylemiyle kriminalize ediliyor"

Ve ailemiz, dostlarımız, arkadaşlarımız…

Size açılmış olabiliriz, açılmasak da ‘anlamış’ olabilirsiniz veya şu an bir yakınınızın LGBTİ+ olmasına ihtimal vermiyor olabilirsiniz. Ama çok yakınınızdayız. Bu yasa, aldığımız nefese, okuduğumuz okula, yediğimiz ekmeğe göz dikiyor. Bu yasa bizim huzurumuzu kaçırmak için yapay olarak uydurulan bahanelere ve gerçekçi olmayan iddialara dayanıyor.

İçine çekilmeye çalışıldığımız karanlığa dair endişe duyan herkesi yanımıza çağırıyoruz. Size, aklınıza, sesinize ve desteğinize ihtiyacımız var. #HepimizHedefteyiz. Bu yüzden bu mücadele de hepimizin! Bu toplum biziz, bizi ayrımcılıkla bölmeye çalışanlar da bu toplumsal barışın asıl düşmanları. Haklarımızdan, aşklarımızdan, bedenlerimizden, özgürlüklerimizden vazgeçmiyoruz! Ayrımcılık ve nefret yasasına karşı tüm toplum bir arada duruyoruz! Safları sıklaştırın, başlıyoruz!"

İmzacı dernekler: 17 Mayıs Derneği, 20 Kasım Nefret Suçlarıyla Mücadele Derneği, Ankara Gökkuşağı Aileleri Derneği (GALADER), Genç LGBTİ+ Derneği, HEVİ LGBTİ+ Derneği, Kaos GL Derneği, Kırmızı Şemsiye Derneği, Lambdaistanbul LGBTİ+ Dayanışma Derneği, LGBTİ+ Aileleri ve Yakınları Derneği (LİSTAG), Mersin 7 Renk LGBTİ+ Dayanışma Derneği, Muamma LGBTİ+ Eğitim Araştırma ve Dayanışma Derneği, Özgür Renkler LGBTİ+ Dayanışma Derneği, Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği, Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD), ÜniKuir Derneği.