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Yayın Tarihi: 9 Ağustos 2024 18:39
 ~ Son Güncelleme: 9 Ağustos 2024 18:59
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LGBTİ+ çizgi roman sitesine sekizinci erişim engeli

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, LGBTİ+ içerikli manga ve webtoon çevirileri yapan Jiangzaitoon sitesine sekizinci kez erişim engeli getirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
LGBTİ+ çizgi roman sitesine sekizinci erişim engeli
Fotoğraf: Free Web Turkey/X

Free Web Turkey’in X platformundan yaptığı paylaşıma göre, LGBTİ+ içerikli manga çevirileriyle Türkçe çizgi roman arşivi oluşturan Jiangzaitoon'un internet sitesi http://jiangzaitoon.dev'e Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) 9 Ağustos tarihli kararıyla erişim engeli getirildi.

Bugünkü yasak BTK’nin Jiangzaitoon'un alan adları için verdiği toplamda sekizinci erişim engeli kararı oldu. Yasağa karşılık olarak Jiangzaitoon ekibi ise X platformundaki hesaplarından internet sitelerinin adresini taşıdıklarını duyurdu. (NK)

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