LGBTİ+ çizgi roman sitesine sekizinci erişim engeli

Free Web Turkey’in X platformundan yaptığı paylaşıma göre, LGBTİ+ içerikli manga çevirileriyle Türkçe çizgi roman arşivi oluşturan Jiangzaitoon'un internet sitesi http://jiangzaitoon.dev'e Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) 9 Ağustos tarihli kararıyla erişim engeli getirildi.

Bugünkü yasak BTK’nin Jiangzaitoon'un alan adları için verdiği toplamda sekizinci erişim engeli kararı oldu. Yasağa karşılık olarak Jiangzaitoon ekibi ise X platformundaki hesaplarından internet sitelerinin adresini taşıdıklarını duyurdu. (NK)