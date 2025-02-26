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LGBTİ+
Yayın Tarihi: 26 Şubat 2025 15:35
 ~ Son Güncelleme: 26 Şubat 2025 17:02
2 dk Okuma

LGBTİ+ aktivisti İris Mozalar, beraat etti

Mozalar, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden ben değilim; aksine, ben bu nefretin ve kışkırtmanın karşısında duruyorum,” dedi.

Tuğçe Yılmaz
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Tuğçe Yılmaz

Tuğçe Yılmaz
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Görseli Büyüt
LGBTİ+ aktivisti İris Mozalar, beraat etti
Fotoğraflar: Tuğçe Yılmaz/bianet

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle 11 Temmuz 2024’te tutuklanan ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla yargılanan LGBTİ+ aktivisti İris Mozalar’ın davasının ikinci duruşması bugün görüldü.

İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Mozalar ve avukatları katıldı.

Mozalar’ın duruşmasından önce Kağıthane Kaymakamlığı, ilçe sınırları içerisinde bir gün boyunca tüm basın açıklamaları ve etkinlikleri yasakladığını duyurdu.

Hak savunucuları duruşma salonuna alınmadı

Duruşmada ilk olarak Mozalar’ın avukatlarından Gizem Karaköçek “Detaylı Yargıtay kararlarını sunduk. Açık ve yakın tehlikenin neye ilişkin olduğuna dair gerekçe belirtilmemiştir. Buna ilişkin bir delil olmadığında beraat kararı verilmesi gerekir. Soruşturmanın başlatıldığı usul de (Sanal Devriye) hukuku aykırıdır,” diyerek savunmasına ek yaptı. 

Karaköçek’in ardından söz alan Avukat Gülyeter Aktepe, duruşmayı takip etmek isteyen insan hakları savunucularının duruşma salonuna alınmasını, mahkeme aksi kanaatte ise de salonun kapısının açılmasını talep etti. 

Mahkeme başkanı, Aktepe’nin talebi üzerine duruşma salonunun kapısını hak savunucuları için açtı; ancak hak savunucularını salona almadı.

Aktepe ardından, müvekkili üzerine atılı suçun koşullarının oluşmadığını ve müvekkilinin paylaşımlarının ifade özgülüğü kapsamında olduğunu, asıl suçun göçmenlere karşı işlendiğini beyan etti. Soyut bir ithamın söz konusu olduğunu söyleyen Aktepe, gözaltı ve tutuklama süreçleriyle nedeniyle müvekkilinin ciddir bir hak ihlaline maruz kaldığını belirtti.

Aktepe, müvekkilinin üzerine atılı suçun aksine mültecilerin haklarını savunduğunu ve hukuken kabul edilebilir bir esas hakkında mütalaa alındığını düşünmediği için de müvekkilinin beraatini talep etti.

“Gökyüzü düşse bile adalet yerini bulmalı”

Avukatlarının ardından söz alan Mozalar ise beyanlarını ve savunmalarını tekrar ederek beraatini talep ederek şöyle dedi:

“Ben burada, yalnızca ifade özgürlüğümü kullandığım için yargılanıyorum. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden ben değilim; aksine, ben bu nefretin ve kışkırtmanın karşısında duruyorum. Eğer cezalandırılırsam, bu ifade özgürlüğüne ve hukukun evrensel ilkelerine aykırı bir karar olacaktır. Bir Latin atasözü ‘Gökyüzü düşse bile adalet yerini bulmalı,’ der. Ben de bu noktada adaletin, hakikati koruyacağını umuyorum. Beraatimi talep ediyorum.”

Mahkeme başkanı, Mozalar’ın sosyal medya paylaşımlarının “ifade özgürlüğü” kapsamında olduğunu ifade ederek beraatine karar verdi.

Adliyeden çıkışta, polis herhangi bir açıklama olması durumunda “işlem yapacağını” söyleyerek LGBTİ+ aktivistlerini yürüdükleri kafeye kadar takip etti.

Ne olmuştu?

İris Mozalar, 10 Temmuz 2024’te İstanbul’daki evine düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Mozalar, TCK Madde 216/1'den (kamuoyunda bilinen adıyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu) tutuklandı ve ertesi gün tahliye edildi.

Mozalar’ın tutuklanma nedeni, 30 Haziran’da Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Danışmentgazi Mahallesi’nde Suriyeli bir erkeğin bir çocuğu istismar ettiği iddiasından sonra Suriyelilere ait işyeri ve araçlara saldırılmasıyla ilgili sosyal medyada paylaşımlarıydı.

Mozalar hakkında açılan davanın ilk duruşmasının 2 Ekim’de görülmesi bekleniyordu; ancak hakimin mazereti nedeniyle duruşma 12 Şubat’a bırakıldı. (TY/VC)

Haber Yeri
İstanbul
lgbti+ hakları İris Mozalar halkı kin ve düşmanlığa tahrik ayrımcılık
Tuğçe Yılmaz
Tuğçe Yılmaz
[email protected] tüm yazıları
bianet LGBTİ+ haberleri editörü. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından...

bianet LGBTİ+ haberleri editörü. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından beri "Küba" isimli köpekle ev arkadaşı. 

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