LGBTİ+ aktivisti Duru’nun ilk duruşması 24 Eylül’de

Ankara’da 7-8 Temmuz’da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde yapılan operasyonlarda tutuklanan LGBTİ+ aktivisti Duru Yılmaz’ın ilk duruşmasının tarihi belli oldu.

Unikuir'in aktardığına göre Yılmaz, 24 Eylül’de ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Yılmaz, NATO Zirvesi öncesinde 23 Haziran’da Ankara merkezli olarak düzenlenen ve gazeteciler, akademisyenler, avukatlar, sendikacılar, öğrenciler, ekoloji aktivistleri ile LGBTİ+ hak savunucularının da hedef alındığı operasyonlarda gözaltına alındı. Operasyonlarda yüzlerce kişi gözaltına alınırken, ilerleyen günlerde çok sayıda kişi tutuklandı.

Eğitim Sen: NATO tutukluları serbest bırakılsın

Sorguda 1 Mayıs pikniği soruldu

Ankara Pride ve Yeni Demokrat Kadın’da (YDK) örgütlü LGBTİ+ hak savunucusu Duru Yılmaz’ın sorgusunda NATO Zirvesi’ne ilişkin faaliyetlerden ziyade, 1 Mayıs kapsamında düzenlenen bir pikniğe katılımının gündeme getirildiği belirtildi.

Aynı operasyon kapsamında Kaos GL Genel Yayın Yönetmeni Yıldız Tar da gözaltına alınarak tutuklandı. Tar’a emniyet ifadesinde NATO’ya ilişkin soru yöneltilmezken, iktidarın “Aile Yılı” politikalarını eleştiren bir söyleşiyi neden paylaştığı soruldu.

Kaos GL Genel Yayın Yönetmeni Yıldız Tar tahliye edildi

Zirve bitti, tutukluluk sürüyor

NATO Zirvesi 7-8 Temmuz’da Ankara’da yapıldı. Zirve öncesinde Ankara’da toplantı ve gösterilere yönelik yasaklar getirilirken, 23 Haziran’da başlayan operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen 241 kişiden 225’inin gözaltına alındığı, 178 kişinin ise tutuklandığı bildirildi.

İnsan Hakları Derneği (İHD), operasyonlara ilişkin açıklamasında gözaltı ve tutuklamaların hukuki dayanaktan yoksun olduğunu belirterek tutuklananların serbest bırakılmasını istemişti. İHD, gözaltına alınanlar arasında insan hakları savunucuları, avukatlar, öğrenciler, akademisyenler, sendika yöneticileri ve LGBTİ+ aktivistlerinin bulunduğuna dikkat çekmişti.

(NÖ)