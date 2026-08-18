ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
LGBTİ+
YT: Yayın Tarihi: 18.08.2026 10:40 18 Ağustos 2026 10:40
 ~  SG: Son Güncelleme: 18.08.2026 10:53 18 Ağustos 2026 10:53
Okuma Okuma:  3 dakika

LGBTİ+ aktivisti Duru’nun ilk duruşması 24 Eylül’de

NATO Zirvesi öncesinde Ankara’da düzenlenen operasyon kapsamında tutuklanan LGBTİ+ hak savunucusu Duru Yılmaz’ın ilk duruşması 24 Eylül’de görülecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
LGBTİ+ aktivisti Duru’nun ilk duruşması 24 Eylül’de
Fotoğraf: Kaos GL
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Ankara’da 7-8 Temmuz’da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde yapılan operasyonlarda tutuklanan LGBTİ+ aktivisti Duru Yılmaz’ın ilk duruşmasının tarihi belli oldu.

Unikuir'in aktardığına göre Yılmaz, 24 Eylül’de ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Yılmaz, NATO Zirvesi öncesinde 23 Haziran’da Ankara merkezli olarak düzenlenen ve gazeteciler, akademisyenler, avukatlar, sendikacılar, öğrenciler, ekoloji aktivistleri ile LGBTİ+ hak savunucularının da hedef alındığı operasyonlarda gözaltına alındı. Operasyonlarda yüzlerce kişi gözaltına alınırken, ilerleyen günlerde çok sayıda kişi tutuklandı.

 
 
 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÜniKuir Derneği (@unikuir)'in paylaştığı bir gönderi

Eğitim Sen: NATO tutukluları serbest bırakılsın
Eğitim Sen: NATO tutukluları serbest bırakılsın
13 Ağustos 2026

Sorguda 1 Mayıs pikniği soruldu

Ankara Pride ve Yeni Demokrat Kadın’da (YDK) örgütlü LGBTİ+ hak savunucusu Duru Yılmaz’ın sorgusunda NATO Zirvesi’ne ilişkin faaliyetlerden ziyade, 1 Mayıs kapsamında düzenlenen bir pikniğe katılımının gündeme getirildiği belirtildi.

Aynı operasyon kapsamında Kaos GL Genel Yayın Yönetmeni Yıldız Tar da gözaltına alınarak tutuklandı. Tar’a emniyet ifadesinde NATO’ya ilişkin soru yöneltilmezken, iktidarın “Aile Yılı” politikalarını eleştiren bir söyleşiyi neden paylaştığı soruldu.

Kaos GL Genel Yayın Yönetmeni Yıldız Tar tahliye edildi
Kaos GL Genel Yayın Yönetmeni Yıldız Tar tahliye edildi
22 Temmuz 2026

Zirve bitti, tutukluluk sürüyor

NATO Zirvesi 7-8 Temmuz’da Ankara’da yapıldı. Zirve öncesinde Ankara’da toplantı ve gösterilere yönelik yasaklar getirilirken, 23 Haziran’da başlayan operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen 241 kişiden 225’inin gözaltına alındığı, 178 kişinin ise tutuklandığı bildirildi.

İnsan Hakları Derneği (İHD), operasyonlara ilişkin açıklamasında gözaltı ve tutuklamaların hukuki dayanaktan yoksun olduğunu belirterek tutuklananların serbest bırakılmasını istemişti. İHD, gözaltına alınanlar arasında insan hakları savunucuları, avukatlar, öğrenciler, akademisyenler, sendika yöneticileri ve LGBTİ+ aktivistlerinin bulunduğuna dikkat çekmişti.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
NATO Zirvesi protestoları NATO 2026 Ankara Zirvesi
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git