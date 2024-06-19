LGBTİ+ ailelerinden video: Rengârenk çocuklarımızla Onur Ayımız kutlu olsun

LGBTİ+ Aileleri ve Yakınları Derneği (LİSTAG), Onur Ayı nedeniyle yayınladığı sosyal medya videosunda, “LGBTİ+ çocuklarımızın varlığından ve onların ailesi olmaktan onur duyuyoruz. Rengârenk çocuklarımızla Onur Ayımız kutlu olsun!” diye seslendi.

Yaklaşık bir buçuk dakika süren videoda, “O bize mutsuz olduğumuz ne varsa hepsi ile mücadele edecek gücümüz olduğunu öğretti”, “Onun cinsiyeti değil kişiliği önemli”, “O bana hayatta her şeyi yapabilme gücüm olduğunu gösterdi” gibi mesajlar yer aldı.

LİSTAG hakkında

Dernek kendisini web sayfalarında şöyle anlatıyor:

2008 yılında İstanbul’da birkaç LGBTİ+ ebeveyni olarak dayanışma amacıyla bir araya geldik. Paylaştıkça ve bilgilendikçe güçlendik. Hak mücadelelerinde evlatlarımızın yanında yol alırken bu mücadelenin onların olduğu kadar bizim de olduğunu farkına vardık. Her geçen gün sayımız daha da arttı. İstanbul’la sınırlı kalmadık, Ankara, Antalya, İzmir, Denizli gibi diğer şehirlerde de ailelerin bir araya gelmesi çalıştık. Mayıs 2019’da resmi olarak dernekleştik.

LGBTİ+ çocukları veya yakınları olan ailelerin destek ve dayanışma amaçlı kurduğu bir dernek olup, vizyonu ve misyonuyla cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve ifadelerinin ayrımcılık olmaksızın kabul gördüğü bir gelecek hayal ediyor.