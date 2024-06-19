ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 19 Haziran 2024 13:30
 ~ Son Güncelleme: 19 Haziran 2024 13:38
2 dk Okuma

LGBTİ+ ailelerinden video: Rengârenk çocuklarımızla Onur Ayımız kutlu olsun

Yaklaşık bir buçuk dakika süren videoda, “O bize mutsuz olduğumuz ne varsa hepsi ile mücadele edecek gücümüz olduğunu öğretti”, “Onun cinsiyeti değil kişiliği önemli”, “O bana hayatta her şeyi yapabilme gücüm olduğunu gösterdi” gibi mesajlar yer aldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
LGBTİ+ ailelerinden video: Rengârenk çocuklarımızla Onur Ayımız kutlu olsun

LGBTİ+ Aileleri ve Yakınları Derneği (LİSTAG), Onur Ayı nedeniyle yayınladığı sosyal medya videosunda, “LGBTİ+ çocuklarımızın varlığından ve onların ailesi olmaktan onur duyuyoruz. Rengârenk çocuklarımızla Onur Ayımız kutlu olsun!” diye seslendi.

Yaklaşık bir buçuk dakika süren videoda, “O bize mutsuz olduğumuz ne varsa hepsi ile mücadele edecek gücümüz olduğunu öğretti”, “Onun cinsiyeti değil kişiliği önemli”, “O bana hayatta her şeyi yapabilme gücüm olduğunu gösterdi” gibi mesajlar yer aldı. 

LİSTAG hakkında 

Dernek kendisini web sayfalarında şöyle anlatıyor:

2008 yılında İstanbul’da birkaç LGBTİ+ ebeveyni olarak dayanışma amacıyla bir araya geldik. Paylaştıkça ve bilgilendikçe güçlendik. Hak mücadelelerinde evlatlarımızın yanında yol alırken bu mücadelenin onların olduğu kadar bizim de olduğunu farkına vardık. Her geçen gün sayımız daha da arttı. İstanbul’la sınırlı kalmadık, Ankara, Antalya, İzmir, Denizli gibi diğer şehirlerde de ailelerin bir araya gelmesi çalıştık. Mayıs 2019’da resmi olarak dernekleştik.

LGBTİ+ çocukları veya yakınları olan ailelerin destek ve dayanışma amaçlı kurduğu bir dernek olup, vizyonu ve misyonuyla cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve ifadelerinin ayrımcılık olmaksızın kabul gördüğü bir gelecek hayal ediyor. 

(EMK)

Onur Ayı etkinikleri LİSTAG Aileleri Listag Derneği Onur Ayı haberleri LGBTİ+ aileler
ilgili haberler
LGBTİ+ ailelerinden Erdoğan’a açık mektup: “Çocuklarımızla uğraşmaktan vazgeçin”
6 Haziran 2024
/haber/lgbti-ailelerinden-erdogana-acik-mektup-cocuklarimizla-ugrasmaktan-vazgecin-296236
İHD Ankara LGBTİ+ Hakları Komisyonu, Onur Nöbeti’ne davet ediyor
15 Mayıs 2024
/haber/ihd-ankara-lgbti-haklari-komisyonu-onur-nobetine-davet-ediyor-295437
devedikeni: Görmezden gelinen LGBTİ+ edebiyatçılara alternatif mecra
15 Mayıs 2024
/haber/devedikeni-gormezden-gelinen-lgbti-edebiyatcilara-alternatif-mecra-295430
Türkiye LGBTİ+ hareketinin önde gelen isimlerinden Gani Met hayatını kaybetti
15 Nisan 2024
/haber/turkiye-lgbti-hareketinin-onde-gelen-isimlerinden-gani-met-hayatini-kaybetti-294233
Okmeydanı'nda hastanede doktordan LGBTİ+'lara sözlü, anestezi teknikerinden kadınlara fiziki saldırı
27 Mart 2024
/haber/okmeydani-nda-hastanede-doktordan-lgbti-lara-sozlu-anestezi-teknikerinden-kadinlara-fiziki-saldiri-293519
DEM Parti'li Saki’den LGBTİ+’lara saldırılara tepki: Eşit bir yaşam için mücadele edeceğiz
18 Mart 2024
/haber/dem-parti-li-sakiden-lgbti-lara-saldirilara-tepki-esit-bir-yasam-icin-mucadele-edecegiz-293190
LİSTAG’dan Onur Ayı stickerları
3 Haziran 2021
/haber/listag-dan-onur-ayi-stickerlari-245103
ilgili haberler
LGBTİ+ ailelerinden Erdoğan’a açık mektup: “Çocuklarımızla uğraşmaktan vazgeçin”
6 Haziran 2024
/haber/lgbti-ailelerinden-erdogana-acik-mektup-cocuklarimizla-ugrasmaktan-vazgecin-296236
İHD Ankara LGBTİ+ Hakları Komisyonu, Onur Nöbeti’ne davet ediyor
15 Mayıs 2024
/haber/ihd-ankara-lgbti-haklari-komisyonu-onur-nobetine-davet-ediyor-295437
devedikeni: Görmezden gelinen LGBTİ+ edebiyatçılara alternatif mecra
15 Mayıs 2024
/haber/devedikeni-gormezden-gelinen-lgbti-edebiyatcilara-alternatif-mecra-295430
Türkiye LGBTİ+ hareketinin önde gelen isimlerinden Gani Met hayatını kaybetti
15 Nisan 2024
/haber/turkiye-lgbti-hareketinin-onde-gelen-isimlerinden-gani-met-hayatini-kaybetti-294233
Okmeydanı'nda hastanede doktordan LGBTİ+'lara sözlü, anestezi teknikerinden kadınlara fiziki saldırı
27 Mart 2024
/haber/okmeydani-nda-hastanede-doktordan-lgbti-lara-sozlu-anestezi-teknikerinden-kadinlara-fiziki-saldiri-293519
DEM Parti'li Saki’den LGBTİ+’lara saldırılara tepki: Eşit bir yaşam için mücadele edeceğiz
18 Mart 2024
/haber/dem-parti-li-sakiden-lgbti-lara-saldirilara-tepki-esit-bir-yasam-icin-mucadele-edecegiz-293190
LİSTAG’dan Onur Ayı stickerları
3 Haziran 2021
/haber/listag-dan-onur-ayi-stickerlari-245103
Sayfa Başına Git