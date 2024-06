LGBTİ+ ailelerinden Erdoğan’a açık mektup: “Çocuklarımızla uğraşmaktan vazgeçin”

“Çağrımız bakidir; çocukları her gün değil, her an tehdit altında olan bizler, neler hissettiğimizi size de anlatmayı isteriz. Çağırın, anlatalım.”