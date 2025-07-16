“Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Trans ve İnterseks yapılanmasına müzahir şahıslar”

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) 2022 yılında düzenlenmek istenen Onur Yürüyüşü sırasında gözaltına alınan 37 kişi hakkında “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen dağılmama” suçlamasıyla dava açıldı.

Davanın ilk duruşması 17 Temmuz saat 09.00’da Ankara 30. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

10 Haziran 2022'deki 10. ODTÜ Onur Yürüyüşü , üniversite rektörlüğü tarafından yasaklanmış, yürüyüşe katılmak isteyen öğrenciler ve LGBTİ+ aktivistleri kampüs içinde polis şiddetiyle karşılaşmıştı. Polis müdahalesi sonucu 37 kişi gözaltına alınırken, arkadaşlarını hastanede karşılamak isteyenler de benzer şekilde şiddete maruz kalmıştı. Aynı dönemde üniversite yönetimi, kampüs içinde planlanan “İklim Krizi, Toplumsal Cinsiyet ve Cinsel Sağlık” başlıklı etkinliği de iptal etmişti.

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LGBTİ+’lardan “yapılanma” diye bahsedildi

Kaos GL’de yer alan habere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı ve mahkemenin kabul ettiği iddianamede LGBTİ+ Onur Yürüyüşü ve LGBTİ+’lar, “Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Trans ve İnterseks (Lgbtit) yapılanmasına müzahir* şahıslar” olarak gösterildi.

İddianamede ayrıca LGBTİ+ bayrakları ile “Nerdesin aşkım, burdayım aşkım”, “Susma haykır, lubunyalar vardır” ve “Verşan Kök ODTÜ’ye rektör olamaz” sloganları da “suç unsuru” olarak gösterildi.

Yargılanan öğrencilerin gözaltında şiddete uğradıklarına ilişkin ifadeleri de iddianamede yer aldı. Öğrencilerin ifadelerine rağmen savcılık, “kolluk kuvvetleri tarafından şüphelilere orantısız güç kullanıldığına ve suç unsuru içeren başkaca bir eylemde bulunulduğuna dair tespite rastlanmadığını” iddia etti.

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ÜniKuir: Orantısız polis şiddeti

Üniversitelerde LGBTİ+’ların karşılaştığı hak ihlallerine karşı mücadele eden Üniversiteli Kuir Araştırmaları ve LGBTİ+ Dayanışma Derneği (ÜniKuir), öğrencilere dava açılmasına tepki gösterdi.

Duruşmayı takip edeceklerini belirten dernek, 2025’in Aile Yılı ilân edilmesiyle LGBTİ+’ları hedef alan politika ve baskıların sürdüğünü kaydetti. Dernek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada üç yıl önce gerçekleşen bir yürüyüşe dava açıklamasının “şiddetlenerek devam eden hedef göstermelerin bir başka örneği” olduğunu belirterek şöyle dedi:

“Bu gelişmeler, Onur Yürüyüşü gibi barışçıl eylemleri bastırmaya yönelik süregiden devlet politikalarının bir devamı niteliğinde. 2025 yılının başında ‘Aile Yılı’ söylemi altında şekillenen baskı mekanizmaları, orantısız polis şiddeti ve gözaltılar kampüslerden sokaklara uzanıyor.”

* Arka çıkan, yardımcı olan. (TY)