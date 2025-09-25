Leyli Sanat Derneği: Sanata erişim temel haktır

Leyli Sanat Derneği Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 27–28 Eylül tarihlerinde düzenleyeceği Sinema Festivali kapsamında film biletlerinin iki gün boyunca 80 TL’ye sabitlenmesini olumlu ancak yetersiz bulduğunu açıkladı.

Dernek, bu uygulamanın kısa süreli olmasının, sinema kültürüne erişimde yaşanan yapısal sorunları gözler önüne serdiğini vurguladı.

Dernekten yapılan açıklamada, özellikle gençler ve öğrenciler için sinemaya gitmenin artık bir lüks haline geldiği ifade edildi. Sanatın yalnızca bir eğlence değil; bireylerin düşünsel gelişiminde, toplumsal dayanışmada ve kültürel çeşitliliğin korunmasında önemli bir rol oynadığına dikkat çekildi. “Beyaz perdenin ışıkları yalnızca birkaç gün için değil, her zaman herkes için açık olmalı” denildi.

Leyli Sanat Derneği, festival kapsamında getirilen indirimli bilet uygulamasının geniş kitleler için bir nefes alma imkânı sunduğunu ancak bunun kalıcı bir çözüm olmadığını belirtti. Açıklamada, sinema kültürünün yaygınlaştırılması için şu önerilere yer verildi:

*Öğrenciler ve gençler için sürekli indirimli bilet uygulamaları,

*Kültür ve sanat kartlarının yaygınlaştırılması,

*Yerel yönetimlerin, üniversitelerin ve STK’ların sinema erişimini destekleyecek projeler geliştirmesi,

*Sinema salonlarının işletim maliyetlerini azaltacak kamu politikalarının hayata geçirilmesi.

Açıklamanın sonunda, kültür ve sanata erişimin ayrıcalık değil temel bir hak olduğunun altı çizildi. Dernek, sinemanın toplumun tüm kesimleri için sürdürülebilir, kapsayıcı ve kalıcı şekilde ulaşılabilir olması gerektiğini belirterek yetkililere çağrı yapıldı.

(EMK)