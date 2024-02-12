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Yayın Tarihi: 12 Şubat 2024 12:10
 ~ Son Güncelleme: 12 Şubat 2024 12:13
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Leyli Sanat Derneği, Kadıköy'de ofis açtı

Yeni ofisin etkinlik takvimi ise Mart 2024 itibariyle derneğin web sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Leyli Sanat Derneği, Kadıköy'de ofis açtı

İfade özgürlüğü hak temelinde, bireylerin duygu ve düşüncelerini kültür/sanat yoluyla aktarabilmesine alan ve fırsat oluşturan Leyli Sanat Derneği; üye, gönüllü ve diğer paydaşlarının katılımıyla Kadıköy'de ofis açtı. 

6 yıldır 50’den fazla etkinlikle binlerce sanatsevere ulaşan dernek, Osmanağa Mahallesi’nde yer alan ofisinde; sinema, müzik, edebiyat, el sanatları gibi alanlar başta olmak üzere birçok sanat alanında çalışmalar yapmayı ve sanatçıların eserlerini imza ve sohbet günleriyle yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Yeni ofisin etkinlik takvimi ise Mart 2024 itibariyle derneğin web sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurulacak. Dernek aynı zamanda diğer STK’lerin faaliyetlerine de alan açmak, birlikte üretmek için dayanışmaya hazır.

Dernekle iletişime geçmek için [email protected] e-posta adresinden veya sosyal medya hesaplarından yazabilirsiniz.

(EMK)



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