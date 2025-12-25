ENGLISH KURDÎ
KADIN
YT: Yayın Tarihi: 25.12.2025 14:32 25 Aralık 2025 14:32
 ~  SG: Son Güncelleme: 25.12.2025 14:38 25 Aralık 2025 14:38
Okuma Okuma:  2 dakika

Leyla Zana’ya yönelik tezahüratlar için 6 kentte suç duyurusu yapılacak

"Bu saldırı ve bulduğu açık ya da örtük destek, içinde bulunduğumuz süreçte barış arayışını ortadan kaldırmak isterken özellikle Kürt kadınlara ama ayrıca tüm kadınlara şiddete zemin hazırlıyor."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi, 26 Aralık Cuma günü İstanbul, İzmir, Urfa, Ankara, Antep ve Adıyaman’da  Kürt siyasetçi Leyla Zana’ya yönelik cinsiyetçi, hakaret içeren ve nefret temelli tezahüratlar nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunacak.

"Saldırılar kadınlara şiddete zemin hazırlıyor"

İnisiyatifinden yapılan “Bu Bir Suç Duyurusudur!” başlıklı açıklama şöyle:

“Leyla Zana’ya karşı tribünlerde yükselen cinsiyetçi küfür hezeyanının kaynağını da sonuçlarını da iyi biliyoruz. Leyla Zana herhangi bir isim değil. Savaş politikalarını bir kadına, hele ki Kürt siyaseti ve anadili mücadelesi açısından sembol olan bir kadına hakaret üzerinden kışkırtmaya çalışan; böylece hem tüm kadınları siyasi çıkar için küfrün nesnesi hâline getiren hem de Kürt kadınlarının örgütlü mücadelesini, kimliğini ırkçı biçimde hedef alan zihniyeti bize tanıdık.

Bu saldırı ve bulduğu açık ya da örtük destek, içinde bulunduğumuz süreçte barış arayışını ortadan kaldırmak isterken özellikle Kürt kadınlara ama ayrıca tüm kadınlara şiddete zemin hazırlıyor. Cinsel şiddetin, kadına hakaretin normalleşmemesi; bir savaş silahı ya da politik araç hâline gelmemesi için buna karşı hep birlikte ve güçlü durmak zorundayız.

Buna karşı ortak metne imza vermeye ve 26 Aralık Cuma günü birlikte suç duyurusunda bulunmaya çağırıyoruz. Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi."

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Leyla Zana cinsiyetçi cinsiyetçi dil Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi
ilgili haberler
DEM Parti’den Leyla Zana’ya yönelik cinsiyetçi tezahüratlar hakkında suç duyurusu
Bugün 11:14
/haber/dem-partiden-leyla-zanaya-yonelik-cinsiyetci-tezahuratlar-hakkinda-suc-duyurusu-314916
Aralık Feminist’ten Leyla Zana’ya yönelik cinsiyetçi saldırılara tepki
24 Aralık 2025
/haber/aralik-feministten-leyla-zanaya-yonelik-cinsiyetci-saldirilara-tepki-314889
Amedspor'dan Leyla Zana kararı: Iğdır FK maçı kadınlara ücretsiz olacak
24 Aralık 2025
/haber/amedspor-dan-leyla-zana-karari-igdir-fk-maci-kadinlara-ucretsiz-olacak-314880
“Leyla Zana’ya yönelik saldırı, çözüm ihtimaline açılan alana doğrudan bir müdahale”
23 Aralık 2025
/haber/leyla-zanaya-yonelik-saldiri-cozum-ihtimaline-acilan-alana-dogrudan-bir-mudahale-314857
Bursaspor’a Leyla Zana’ya yönelik cinsiyetçi tezahürat cezası
23 Aralık 2025
/haber/bursaspora-leyla-zanaya-yonelik-cinsiyetci-tezahurat-cezasi-314853
Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu'ndan Leyla Zana açıklaması
23 Aralık 2025
/haber/turkiye-barolar-birligi-kadin-hukuku-komisyonu-ndan-leyla-zana-aciklamasi-314817
Diyarbakır’daki mitingin konuşmacıları netleşti: Leyla Zana ve Çiğdem Kılıçgün Uçar
22 Aralık 2025
/haber/diyarbakirdaki-mitingin-konusmacilari-netlesti-leyla-zana-ve-cigdem-kilicgun-ucar-314805
Ozgur Ozel: Êrişa li dijî Leyla Zanayê bi tu awayî nayê qebûlkirin
22 Kanûn 2025
/haber/ozgur-ozel-erisa-li-diji-leyla-zanaye-bi-tu-awayi-naye-qebulkirin-314802
Barış İçin LGBTİ+ İnisiyatifi’nden Leyla Zana’ya yönelik saldırılara tepki
22 Aralık 2025
/haber/baris-icin-lgbti-inisiyatifinden-leyla-zanaya-yonelik-saldirilara-tepki-314796
