Leyla Zana’ya yönelik tezahüratlar için 6 kentte suç duyurusu yapılacak

Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi, 26 Aralık Cuma günü İstanbul, İzmir, Urfa, Ankara, Antep ve Adıyaman’da Kürt siyasetçi Leyla Zana’ya yönelik cinsiyetçi, hakaret içeren ve nefret temelli tezahüratlar nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunacak.

"Saldırılar kadınlara şiddete zemin hazırlıyor"

İnisiyatifinden yapılan “Bu Bir Suç Duyurusudur!” başlıklı açıklama şöyle:

“Leyla Zana’ya karşı tribünlerde yükselen cinsiyetçi küfür hezeyanının kaynağını da sonuçlarını da iyi biliyoruz. Leyla Zana herhangi bir isim değil. Savaş politikalarını bir kadına, hele ki Kürt siyaseti ve anadili mücadelesi açısından sembol olan bir kadına hakaret üzerinden kışkırtmaya çalışan; böylece hem tüm kadınları siyasi çıkar için küfrün nesnesi hâline getiren hem de Kürt kadınlarının örgütlü mücadelesini, kimliğini ırkçı biçimde hedef alan zihniyeti bize tanıdık.

Bu saldırı ve bulduğu açık ya da örtük destek, içinde bulunduğumuz süreçte barış arayışını ortadan kaldırmak isterken özellikle Kürt kadınlara ama ayrıca tüm kadınlara şiddete zemin hazırlıyor. Cinsel şiddetin, kadına hakaretin normalleşmemesi; bir savaş silahı ya da politik araç hâline gelmemesi için buna karşı hep birlikte ve güçlü durmak zorundayız.

Buna karşı ortak metne imza vermeye ve 26 Aralık Cuma günü birlikte suç duyurusunda bulunmaya çağırıyoruz. Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi."

