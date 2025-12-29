ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 29.12.2025 09:47 29 Aralık 2025 09:47
 ~  SG: Son Güncelleme: 29.12.2025 10:42 29 Aralık 2025 10:42
Okuma Okuma:  1 dakika

Leyla Zana’ya yönelik ırkçı ve cinsiyetçi saldırılara tribünlerden yanıt

Amedspor-Iğdır FK karşılaşmasında tribünler Leyla Zana’yla dayanışma mesajlarıyla yankılanırken, Amedspor sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Leyla Zana’ya yönelik ırkçı ve cinsiyetçi saldırılara tribünlerden yanıt
Fotoğraf: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Amedspor, dün (28 Aralık) Diyarbakır Stadyumu’nda (Tahir Elçi Stadyumu) oynanan karşılaşmada Iğdır FK’yi konuk etti.

Maçı binlerce taraftar tribünden takip etti.

Karşılaşma öncesinde taraftar grupları, ırkçı ve cinsiyetçi hakaretlerin hedefi olan Kürt siyasetçi Leyla Zana’ya destek amacıyla pankartlarla yürüyüş düzenledi. Maç öncesi binlerce taraftar ise telefon ışıklarını yakarak, statta çalan Ciwan Haco’nun “Leyla” parçasına eşlik etti.

Şarkının ardından tribünlerde hep bir ağızdan “Leyla Zana onurumuzdur” sloganları yükseldi. Leyla Zana da karşılaşmayı protokol tribününden izledi.

Leyla Zana
Leyla Zana
27 Aralık 2025

“Jin, jiyan, azadî”

Futbolcular sahaya, ırkçı saldırılara karşı “Spor barış ve kardeşliktir” yazılı pankartla çıktı. Leyla Zana’nın tribünlere gelmesiyle birlikte taraftarlar “Jin, jiyan, azadî” sloganları attı.

Amedspor, Daniel Moreno’nun 43 ve 76’ncı dakikalarda attığı goller ile Mbaye Diagne’nin ikinci yarıdaki golüyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, bu sonuçla puanını 39’a yükselten Amedspor, ilk yarıyı en yakın takipçisinin 2 puan önünde lider tamamladı.

Maçın ardından taraftarlar galibiyeti kutladı.

Amedspor, sezonun ikinci yarısındaki ilk maçını 11 Ocak 2026’da kendi sahasında Çorum FK’ye karşı oynayacak. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Amedspor Leyla Zana Irkçılık ayrımcılık
ilgili haberler
Leyla Zana
27 Aralık 2025
/yazi/leyla-zana-314970
Kadınlardan Leyla Zana’ya yönelik tribün saldırılarına suç duyurusu
26 Aralık 2025
/haber/kadinlardan-leyla-zanaya-yonelik-tribun-saldirilarina-suc-duyurusu-314989
Amedspor'dan Leyla Zana kararı: Iğdır FK maçı kadınlara ücretsiz olacak
24 Aralık 2025
/haber/amedspor-dan-leyla-zana-karari-igdir-fk-maci-kadinlara-ucretsiz-olacak-314880
“Leyla Zana’ya yönelik saldırı, çözüm ihtimaline açılan alana doğrudan bir müdahale”
23 Aralık 2025
/haber/leyla-zanaya-yonelik-saldiri-cozum-ihtimaline-acilan-alana-dogrudan-bir-mudahale-314857
Barış İçin LGBTİ+ İnisiyatifi’nden Leyla Zana’ya yönelik saldırılara tepki
22 Aralık 2025
/haber/baris-icin-lgbti-inisiyatifinden-leyla-zanaya-yonelik-saldirilara-tepki-314796
NEFRET SÖYLEMİNE SORUŞTURMA TALEBİ
TBMM'de ırkçılığa yanıt: "Leyla Zana onurumuzdur"
19 Aralık 2025
/haber/tbmm-de-irkciliga-yanit-leyla-zana-onurumuzdur-314731
IRKÇILIĞA HOŞGÖRÜ YOK
"Bursaspor taraftarı"nın Leyla Zana'ya küfürlü tezahüratına tepki yağıyor
18 Aralık 2025
/haber/bursaspor-taraftari-nin-leyla-zana-ya-kufurlu-tezahuratina-tepki-yagiyor-314628
Leyla Zana: Bugün artık kimse ‘Kürt yok’ diyemez
11 Temmuz 2025
/haber/leyla-zana-bugun-artik-kimse-kurt-yok-diyemez-309358
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Leyla Zana
27 Aralık 2025
/yazi/leyla-zana-314970
Kadınlardan Leyla Zana’ya yönelik tribün saldırılarına suç duyurusu
26 Aralık 2025
/haber/kadinlardan-leyla-zanaya-yonelik-tribun-saldirilarina-suc-duyurusu-314989
Amedspor'dan Leyla Zana kararı: Iğdır FK maçı kadınlara ücretsiz olacak
24 Aralık 2025
/haber/amedspor-dan-leyla-zana-karari-igdir-fk-maci-kadinlara-ucretsiz-olacak-314880
“Leyla Zana’ya yönelik saldırı, çözüm ihtimaline açılan alana doğrudan bir müdahale”
23 Aralık 2025
/haber/leyla-zanaya-yonelik-saldiri-cozum-ihtimaline-acilan-alana-dogrudan-bir-mudahale-314857
Barış İçin LGBTİ+ İnisiyatifi’nden Leyla Zana’ya yönelik saldırılara tepki
22 Aralık 2025
/haber/baris-icin-lgbti-inisiyatifinden-leyla-zanaya-yonelik-saldirilara-tepki-314796
NEFRET SÖYLEMİNE SORUŞTURMA TALEBİ
TBMM'de ırkçılığa yanıt: "Leyla Zana onurumuzdur"
19 Aralık 2025
/haber/tbmm-de-irkciliga-yanit-leyla-zana-onurumuzdur-314731
IRKÇILIĞA HOŞGÖRÜ YOK
"Bursaspor taraftarı"nın Leyla Zana'ya küfürlü tezahüratına tepki yağıyor
18 Aralık 2025
/haber/bursaspor-taraftari-nin-leyla-zana-ya-kufurlu-tezahuratina-tepki-yagiyor-314628
Leyla Zana: Bugün artık kimse ‘Kürt yok’ diyemez
11 Temmuz 2025
/haber/leyla-zana-bugun-artik-kimse-kurt-yok-diyemez-309358
Sayfa Başına Git