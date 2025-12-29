Leyla Zana’ya yönelik ırkçı ve cinsiyetçi saldırılara tribünlerden yanıt

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Amedspor, dün (28 Aralık) Diyarbakır Stadyumu’nda (Tahir Elçi Stadyumu) oynanan karşılaşmada Iğdır FK’yi konuk etti.

Maçı binlerce taraftar tribünden takip etti.

Karşılaşma öncesinde taraftar grupları, ırkçı ve cinsiyetçi hakaretlerin hedefi olan Kürt siyasetçi Leyla Zana’ya destek amacıyla pankartlarla yürüyüş düzenledi. Maç öncesi binlerce taraftar ise telefon ışıklarını yakarak, statta çalan Ciwan Haco’nun “Leyla” parçasına eşlik etti.

Şarkının ardından tribünlerde hep bir ağızdan “Leyla Zana onurumuzdur” sloganları yükseldi. Leyla Zana da karşılaşmayı protokol tribününden izledi.

Leyla Zana

“Jin, jiyan, azadî”

Futbolcular sahaya, ırkçı saldırılara karşı “Spor barış ve kardeşliktir” yazılı pankartla çıktı. Leyla Zana’nın tribünlere gelmesiyle birlikte taraftarlar “Jin, jiyan, azadî” sloganları attı.

Amedspor, Daniel Moreno’nun 43 ve 76’ncı dakikalarda attığı goller ile Mbaye Diagne’nin ikinci yarıdaki golüyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, bu sonuçla puanını 39’a yükselten Amedspor, ilk yarıyı en yakın takipçisinin 2 puan önünde lider tamamladı.

Maçın ardından taraftarlar galibiyeti kutladı.

Amedspor, sezonun ikinci yarısındaki ilk maçını 11 Ocak 2026’da kendi sahasında Çorum FK’ye karşı oynayacak. (TY)