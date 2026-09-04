Leyla Zana’dan taziye teşekkürü

Sosyal medya hesabı X üzerinden Kürtçe ve Türkçe teşekkür mesajı yayınlayan Leyla Zana, “Gösterdiğiniz dostluk ve dayanışma, bu büyük acının içinde bize güç ve teselli verdi. Sınırları aşan desteğiniz, varlığınız ve iyi dilekleriniz için minnettarız” dedi.

Mehdi Zana yaşamını yitirdi

"Yalnızca hatıralar kalır"

Leyla Zana şunları söyledi:

“Bir insanın ardından geriye yalnızca hatıralar değil, vakarla yaşanmış bir hayatın sessiz izleri kalıyor. Ölüm, hayatın sona ermesinden çok, insanın sevdiklerinin hafızasında başka bir biçimde yaşamaya devam etmesidir. Bu zor günlerde acımızı paylaşan, yanımızda olan, telefonları, mesajları ve ziyaretleriyle taziyelerini ileten herkese gönülden teşekkür ediyoruz.”

(FY)