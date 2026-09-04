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YT: Yayın Tarihi: 04.09.2026 08:04 4 Eylül 2026 08:04
 ~  SG: Son Güncelleme: 04.09.2026 08:09 4 Eylül 2026 08:09
Okuma Okuma:  1 dakika

Leyla Zana’dan taziye teşekkürü

Kürt Siyasetçi Leyla Zana, 29 Ağustos’ta hayatını kaybeden eşi Diyarbakır eski Belediye Başkanı Mehdi Zana’nın taziyesine gelen ve kendisiyle iletişim kurarak üzüntüsünü dile getirenlere teşekkür etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Leyla Zana’dan taziye teşekkürü
Fotoğraflar: Refik Tekin / İlke TV.
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Sosyal medya hesabı X üzerinden Kürtçe ve Türkçe teşekkür mesajı yayınlayan Leyla Zana, “Gösterdiğiniz dostluk ve dayanışma, bu büyük acının içinde bize güç ve teselli verdi. Sınırları aşan desteğiniz, varlığınız ve iyi dilekleriniz için minnettarız” dedi.

Mehdi Zana yaşamını yitirdi
Mehdi Zana yaşamını yitirdi
29 Ağustos 2026

"Yalnızca hatıralar kalır"

Leyla Zana şunları söyledi:

“Bir insanın ardından geriye yalnızca hatıralar değil, vakarla yaşanmış bir hayatın sessiz izleri kalıyor. Ölüm, hayatın sona ermesinden çok, insanın sevdiklerinin hafızasında başka bir biçimde yaşamaya devam etmesidir. Bu zor günlerde acımızı paylaşan, yanımızda olan, telefonları, mesajları ve ziyaretleriyle taziyelerini ileten herkese gönülden teşekkür ediyoruz.”

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
Mehdi Zana Leyla Zana Diyarbakır taziye
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