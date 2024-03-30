Leyla Zana Roboski’den seslendi: Ankara’nın dehlizlerinde kaybettirildi

Şırnak ve ilçelerinde seçim çalışmalarını sürdüren Kürt siyasetçi Leyla Zana, 28 Aralık 2011'de Uludere’nin Roboski köyünde TSK’ye ait savaş uçaklarının katlettiği 34 kişinin mezarını ziyaret etti.

MA’nın haberine göre; Zana’ya DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan ve çok sayıda partili eşlik etti.

Roboskili Aileler, mezarlığının girişinde Zana’yı katledilen çocuklarının fotoğrafıyla karşıladı.

Aileler kucaklaşan Zana, Roboskî Katliamı aydınlatılmadan ülkeye adalet gelemeyeceğini belirtti.

“O gün açılan yaralarımız halen taze ve diri” diyen Zana, “Bu yara yüzyıllık bir yara. Newala Kasaba’dan, Geliyê Zîlan, Dersîm’den Robosî’ye bu yaralar Kurdistan’ın yaralarıdır. Sizler sadece Roboskî’nin değil, Kurdistan’ın kapanmayan yarasısınız. Keşke bu yük sadece sizin omuzlarınızda olmasaydı. Atalarımız bu yükü bizlerin omuzlarında bıraktı ama biz çocuklarımızın omuzlarında bırakmayacağız” dedi.

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"Bu halk Roboski Katliamını unutmayacak"

Roboski Katliamı döneminde Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Roboski Katliamı ile ilgili sarf ettiği “Ankara’nın dehlizlerinde kaybolmayacak” sözlerini hatırlatan Zana, şöyle devam etti:

"Roboski Katliamı Ankara’nın dehlizlerinde kaybolmayacak diyorlardı ama nasıl ki Gelîyê Zîlan, Dêrsim, Newala Kasaba katliamı kaybettirilmişse Roboskî Katliamı da kaybettirildi. Ama şunu bilin ki; partimiz, kurumlarımız ve bu halk bu katliamı unutmayacak ve aydınlatılması için de her türlü mücadeleyi verecek. Bu anneler adalet istiyor ve halen de adalet bekliyorlar. Adalet gelmeden huzur gelmeyecek ve bu annelerin yüreği aydınlanmayacak. Bu olayın bir an önce aydınlatılması gerekir. 34 kişiyi yüreğimin sıcaklığıyla kucaklıyorum ve saygı ile önlerinde eğiliyorum.”

Yapılan konuşmalar ardından Zana ve beraberindeki heyet katledilen 34 kişinin mezarına karanfil bıraktı. Zana ve beraberindeki heyet, Cizre Sanat Sokağında gerçekleştirilecek halk buluşmasına katılmak için Roboski’den ayrıldı.

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(RT)