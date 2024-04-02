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Yayın Tarihi: 2 Nisan 2024 12:29
 ~ Son Güncelleme: 2 Nisan 2024 12:29
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“Leyla Zana, Kürt seçmende heyecan yarattı”

Rawest Araştırma Direktörü Roj Girasun, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinin sonuçlarını Kürt seçmenler açısından değerlendirdi.

İnanç Yıldız
İnanç Yıldız

İnanç Yıldız
Görseli Büyüt
“Leyla Zana, Kürt seçmende heyecan yarattı”
Leyla Zana'nın seçim sürecinde Batman'daki Adalet Nöbeti ziyareti, Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri yapıldı. 

Seçimler, yüzde 78,11 katılım oranıyla son yılların en düşük katılımlı seçimi olarak kayda geçti.

Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) 195 belediye kaybederken, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) kazandığı belediye sayısını artırdı. 

DEM Parti, Kürt illerinde kayyım atanan belediyelerinin hemen hemen hepsini aldı.

Kürt seçmenlerin eğilimini Diyarbakır merkezli Rawest Araştırma Direktörü Roj Girasun, bianet’e değerlendirdi.

1 Kasım 2015 seçimlerinden bu yana sandığa gitme oranlarında düşüş olduğunu söyleyen Girasun, bu seçimde düşük katılım oranında rekor kırıldığını söyledi.

“AKP’ye tepki oyları böldürdü”

Sandıktan uzaklaşma eğiliminin AKP seçmeninde daha yüksek olduğunu belirten Girasun, AKP’den Yeniden Refah Partisi, HÜDA-PAR ve diğer partilere giden oylar olduğunu ve bunun iktidara duyulan tepkiden kaynaklandığını söyledi. Girasun, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bu seçimde AK Parti’ye oy veren Kürtlerde sandığa gitmeme yönünde ciddi bir eğilim gelişti, bu önemli. DEM Parti'nin bölgedeki belediyelerin bir kısmını alması ve oylarının artmasının en önemli sebeplerinden birisi bu. Bir diğer sorun ise Ağrı gibi illerde ciddi seçmen taşımaları olması. Keza Şırnak'ta. 

“Seçmen taşımaları olmasaydı DEM Parti’nin Kars'ı da Şırnak'ı da alması mümkün görünüyordu. AK Parti, Iğdır ve Ağrı'da ise taşıma seçmenlere rağmen kaybetti. Seçimin DEM Parti için kayıplarından biri, kaybetmese bile Hakkâri’de oy farkının büyük oranda azalması. DEM Parti,  birçok il ve ilçede Yeniden Refah Partisi, HÜDA PAR gibi partiler, AKP’nin oylarını böldüğü için oy farkını açtı veyahut ilçelerdeki belediyeleri kıl payı kazandı.”

Kayyım sorunu

Leyla Zana'nın sahaya çıkışının Kürt seçmen nezdinde büyük bir heyecan yarattığını ve bunu yadsıyamayacaklarını dile getiren Girasun, “Ancak Leyla Zana’nın cümleleri, söylemleri seçmen zihninde somutlaşmadı, büyük oranda kafa karışıklığı olarak kaldı. O yüzden bölge dışında DEM Parti seçmeni AK Parti'yi cezalandırmak için Türkiye sath-ı mailinde CHP’ye yöneldi. Bir de tabii DEM Parti’nin kendi içinde ve bileşenlerinde gördüğümüz kafa karışıklığının seçmenine de yansıması. CHP'nin bu oyu almasının nedenlerinden biri de bu,” dedi.

Seçim sonuçlarının AKP açısından bir tsunami, tektonik bir deprem olduğunu söyleyen ve Kürtlerin bölgede kayyımları gönderme konusunda güçlü bir mesaj verdiğini belirten Girasun, açıklamasını şöyle sonlandırdı:

“AK Parti'nin oyu erimedi, AK Parti'de tektonik bir deprem oldu. Bu deprem, AK Parti'nin kayyım atama meşruiyetini azaltacaktır. Ama ortadan kaldırır mı? Bu konuda net bir yorum yapmak mümkün değil. Erdoğan daha çok sertleşebilir de. Çünkü seçim öncesi verdiği mesajlar, Kürt meselesindeki güvenlikçi yaklaşımlara ve bunun sertleşebileceğine yönelikti.

“Sonuç itibarıyla bölgedeki katılım oranı düşüklüğüyle Kürtlerin siyasetten uzaklaştıklarına, siyasete olan ümitlerinin zayıfladığına dair başka mesaj da verildi. Yani 14 Mayıs seçimlerinde yaşanan hayal kırıklığının yansımaları ve tortuları geçmiş, gitmiş değil.” (İY/TY)

dem parti Seçim 2024 yerel seçim kürt seçmenler
İnanç Yıldız
İnanç Yıldız
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