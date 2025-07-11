Leyla Zana: Bugün artık kimse ‘Kürt yok’ diyemez

Kürt siyasetçi Leyla Zana, PKK’nin silah bırakma töreni kapsamında Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Süleymaniye kentinde düzenlenecek törene katılmak üzere geldiği Duhok’ta dün (10 Temmuz) gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Zana, konuşmasında Kürt halkının 100 yılı aşkın süredir baskı ve inkârla karşı karşıya olduğunu, buna karşılık aynı süredir kesintisiz bir direniş sürdürdüğünü vurgulayarak “Terör yasası artık değişmeli. Kürtler hiçbir zaman terörist olmadı, Kürtlerin terörle suçlanmasını asla kabul etmiyoruz,” dedi.

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“Birlik zamanı”

Rûdaw’ın aktardığına göre, Kürtlerin savaş süresince yaşadığı kayıplara değinen Zana, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“21. yüzyıldayız. Artık kimse halklara acı çektirmemeli, kimse bir şey kaybetmemeli. Yıkmak kolay, inşa etmek ise emek ister. Bugün artık güzel şeylerin inşa edilmesini istiyoruz. Biz diyoruz ki, Kürdistan Bölgesi örnek olsun. Atalarımızın ve bizim yaşadığımız acıları artık bizden sonraki nesiller yaşamamalı. Artık acının yerine barış gelsin. Mesajım budur. 1993’te rahmetli Mam Celal (Celal Talabani) Şam’da bu süreci başlattı. 2013’te ise Kak Mesûd ve Kak Neçirvan çok daha etkin bir rol oynadı. Büyük katkılar sundular. Bugün artık kimse ‘Kürt yok’ diyemez. Diplomaside aktif çalışıyorlar ve rollerini daha da artıracaklarına inanıyorum.

“Bu artık geçmişi anma değil, birlik zamanı. Bu yüzyıl herkese çok şey gösterdi. Bugün dünyada kimse artık Kürtlerin varlığını inkâr edemez. Her şey hemen gerçekleşmez, bu süreç adım adım ilerleyecek. Bugün benim için en önemli olan şey, artık kimsenin Kürtleri yok sayamayacağı gerçeğidir. Umudum o ki, hep birlikte halkımızın haklarına ulaşması için omuz omuza verelim. Kürtlerin terörle suçlanmasını kabul etmiyoruz. Komisyonlar kurulsun ve hem komşularımız hem de biz bu sıkışmışlıktan kurtulalım.” (TY)