Leyla Zana, Bafıl Talabani ile görüştü

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın 9 Temmuz’da yayımlanan görüntülü çağrısı kapsamında, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne bağlı Süleymaniye kırsalında gerçekleştirilen silah yakma törenine Kürt siyasetçi Leyla Zana da izleyici olarak katıldı.

Rojnews’in YNK medyasından aktardığı habere göre, paylaştığı habere göre, Leyla Zana, dün (12 Temmuz) Kürdistan Yurtseverler Birliği (YNK) lideri Bafıl Talabani ile Süleymaniye’ye bağlı Dabeşan’da bir araya geldi.

Bafıl Talabani kimdir?

Talabani’nin, Zana için “Cesaretinizden her zaman bahseden Cumhurbaşkanı Mam Celal için kahraman bir Kürt kadın olduğunuz gibi, mücadeleniz ve cesaretiniz de sonsuza dek bizimle yaşayacaktır” dediği ve sürece ilişki şu değerlendirmede bulunduğu belirtildi:

“Çabalarımızın sonuçlarının bu aşamaya gelmesinden memnuniyet duyuyoruz. Bölgede kalıcı istikrara giden tek yolun Kürt sorununun diyalog yoluyla çözülmesi olduğuna olan inancımız sarsılmaz.”

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Zana ise YNK’ye üstlendiği sorumluluk için teşekkür ederek, “Cumhurbaşkanı Mam Celal’in bu tarihi meseleyi çözmek için ciddi adımlar atan ilk lider olduğunu asla unutmayacağız. Bafıl Celal Talabani’nin bu mirası ileriye taşıdığını görmek beni yüreklendiriyor. Bölge için bu hassas dönemde oynadığı etkili rolden gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

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(VC)