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Yayın Tarihi: 13 Temmuz 2025 11:00
 ~ Son Güncelleme: 13 Temmuz 2025 11:24
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Leyla Zana, Bafıl Talabani ile görüştü

Zana, YNK’ye üstlendiği sorumluluk için teşekkür ederken; Talabani ise, “Kürt sorununun diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğine olan inancımız sarsılmaz,” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Leyla Zana, Bafıl Talabani ile görüştü
Fotoğraf: Bafel Jalal Talabani/Instagram

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın 9 Temmuz’da yayımlanan görüntülü çağrısı kapsamında, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne bağlı Süleymaniye kırsalında gerçekleştirilen silah yakma törenine Kürt siyasetçi Leyla Zana da izleyici olarak katıldı.

Rojnews’in YNK medyasından aktardığı habere göre, paylaştığı habere göre, Leyla Zana, dün (12 Temmuz) Kürdistan Yurtseverler Birliği (YNK) lideri Bafıl Talabani ile Süleymaniye’ye bağlı Dabeşan’da bir araya geldi.

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Talabani’nin, Zana için “Cesaretinizden her zaman bahseden Cumhurbaşkanı Mam Celal için kahraman bir Kürt kadın olduğunuz gibi, mücadeleniz ve cesaretiniz de sonsuza dek bizimle yaşayacaktır” dediği ve sürece ilişki şu değerlendirmede bulunduğu belirtildi:

“Çabalarımızın sonuçlarının bu aşamaya gelmesinden memnuniyet duyuyoruz. Bölgede kalıcı istikrara giden tek yolun Kürt sorununun diyalog yoluyla çözülmesi olduğuna olan inancımız sarsılmaz.”

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Zana ise YNK’ye üstlendiği sorumluluk için teşekkür ederek, “Cumhurbaşkanı Mam Celal’in bu tarihi meseleyi çözmek için ciddi adımlar atan ilk lider olduğunu asla unutmayacağız. Bafıl Celal Talabani’nin bu mirası ileriye taşıdığını görmek beni yüreklendiriyor. Bölge için bu hassas dönemde oynadığı etkili rolden gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

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(VC)

Haber Yeri
İstanbul
YNK pkk silah bırakma töreni bafıl talabani Leyla Zana süleymaniye barış ve demokratik toplum süreci
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