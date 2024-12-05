Leyla Güven’e yeni iddianame: Öcalan'a niçin 'sayın' dedin?

Hakkâri Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutulan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı Leyla Güven hakkında yeni bir iddianame hazırladı.

“Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” ve “suçu ve suçluyu övmek” suçlamalarıyla hazırlanan iddianame, Güven’in 16 Eylül 2020’de Hakkari’de katıldığı bir açıklama gerekçe gösterildi.

Jİnnews’in haberine göre; iddianamede Güven’in, Barış Anneleri’nin düzenlendiği açıklamada yaptığı konuşmaya yer verildi.

Başsavcılık, Güven’in “Hakkâri’de Barış Anneleri Türkiye’yi yönetenlere sesleniyor ve barış taleplerini iletmek istiyorlar. Ve annemiz çok sade bir dille Kürt sorununu özetledi. Dağlar, taşlar şahittir bizim yaşadığımız büyük acılara. Biz yıllardır bu coğrafyada ötekileştirildik. Dilimiz, kültürümüz, varlığımız yasaklandı. Bunun karşısında yaptığımız bütün eylemler terörize edilmeye çalışıldı. Dinden, imandan bahsedenler aslında bu halkın sesini duymadı. Bizim canımız yandı başkasının canı yanmasın. Bugün anneler HDP’nin 31 Ağustos’ta açıkladığı Barış Deklarasyonunu selamlamak için toplanmışlar. Barış erdemdir, barış emektir, barış çabadır, barış güzelliktir. Gelin savaştan, kandan, ranttan vazgeçin…” sözlerini suç saydı.

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"Konuşma benim ama suç değil"

İddianamede Leyla Güven’e yaptığı konuşmanın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği" belirtilerek savunması alındı. Güven, “Bu konuşmayı ben yaptım. Bütün kelimeler bana aittir. Fakat bir yerde, savaş için çabalayacağız cümlesi var. O cümle bilinçli söylenmiş bir cümle değildir. Tamamen dil sürçmesidir. Ben orada barış için çabalayacağız demiştim. Okumuş olduğunuz basın açıklamasında hiçbir suç unsuru yoktur. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.

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"Sayın ifadesi suç değildir"

Yine Leyla Güven’e PKK Lideri Abdullah Öcalan’a karşı kullandığı, "Sayın" ifadesi ve bunu niçin kulandığı soruldu. Güven, “Hem uluslararası hukukta hem de Türk Hukuk sisteminde bu ifade suç değildir. İfadeyi kullandığımı kabul ediyorum” şeklinde cevap verdi.

Savcı, Güven’in, “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” ve “Suçu ve suçluyu övmek” suçlamalarından cezalandırılmasını istedi.

Siyasi mahpuslar ve yas

(RT)