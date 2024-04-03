Leyla Güven kardeşinin cenaze törenine katıldı

Mahpus Kürt siyasetçi Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven, Avusturya'nın Linz şehrinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren kardeşi Mustafa Güven’in cenaze törenine katıldı.

MA’nın haberine göre, Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’nde mahpus olan Güven, sabah saatlerinde cenaze töreninin yapıldığı Konya'nın Cihanbeyli ilçesine bağlı Yapalı Köyü'ne getirildi. Güven, cenaze işlemlerinin ardından taziyeleri kabul etti.

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) milletvekilleri Ferit Şenyaşar ve Burcugül Çubuk'un yanı sıra çok sayıda kişi Güven'i yalnız bırakmadı. Güven, bir süre taziyeleri kabul ettikten sonra yeniden Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’ne götürüldü.

(EMK)