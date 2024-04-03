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Yayın Tarihi: 3 Nisan 2024 16:18
 ~ Son Güncelleme: 3 Nisan 2024 16:19
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Leyla Güven kardeşinin cenaze törenine katıldı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) milletvekilleri Ferit Şenyaşar ve Burcugül Çubuk'un yanı sıra çok sayıda kişi Güven'i yalnız bırakmadı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Leyla Güven kardeşinin cenaze törenine katıldı

Mahpus Kürt siyasetçi Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven, Avusturya'nın Linz şehrinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren kardeşi Mustafa Güven’in cenaze törenine katıldı.

MA’nın haberine göre, Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’nde mahpus olan Güven, sabah saatlerinde cenaze töreninin yapıldığı Konya'nın Cihanbeyli ilçesine bağlı Yapalı Köyü'ne getirildi. Güven, cenaze işlemlerinin ardından taziyeleri kabul etti.  

Leyla Güven yazdı: Kürt sorununun barışçıl çözümü için bedel ödüyoruz
Leyla Güven yazdı: Kürt sorununun barışçıl çözümü için bedel ödüyoruz
7 Aralık 2023

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) milletvekilleri Ferit Şenyaşar ve Burcugül Çubuk'un yanı sıra çok sayıda kişi Güven'i yalnız bırakmadı. Güven, bir süre taziyeleri kabul ettikten sonra yeniden Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’ne götürüldü. 

(EMK)

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