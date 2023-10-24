Levent Gültekin’e 'Kürtlerden özür dile' çağrısı

Gazeteci Levent Gültekin Youtube hesabından yayımladığı bir videoda, “Kürtler sadece büyük Kürdistan hayali kurarak Amerika’nın ve İsrail’in Oradoğu'da soytarısı olacak" sözlerine tepki gösteren Kürt aydınları, bir bildiri yayınladı. Gültekin'e 'özür dile' çağrısı yaptı.

“Sahte aydın, demokrat”

43 aydının ortak hazırladığı açıklama metni şöyle:

"Son günlerde sıkça duymaya başladığımız kimi tarih, sosyoloji bilmez kişilerin cahilce ithamları üzerine söz hakkımızı kullanma gereği duyuyoruz. Kürtler, binlerce yıllık kadim tarihi ve kültürüyle Mezopotamyanın ve ülkeleri “Kürdistan” 'ın canlı bir dinamiğidir. Her ulus gibi kendi kaderini tayin etme hakkı vardır. Fakat bu hak bölgesel çıkarlar ve egemen devletlerin baskısı ile sık sık ertelenmiş günümüze kadar statüsüz, çözümsüz bırakılmıştır.”

“Kürde dair çözüm önerileri Bağımsızlık, Özerklik, Fedarasyon, Özyönetim gibi her türlü statü talebi karşılıksız kalmış Kürtlerin olağan hak ve istemleri de kimi gazeteci veyahut aydın geçinen çevrelerce hakarete varan ifadelerle hadsizlik yapılmıştır.”

“Bu tarz söylem ve yaklaşımları biz Kürt kamuoyu olarak hiç bir şekilde kabul etmiyor, ulusumuzdan özür dilenmesini bekliyoruz. Kıymet verdiğimiz, dost gördüğümüz Türk Aydın ve demokrat çevrelerin de aynı hassasiyetle bu tarz ifadeleri kabul etmediğini görmek, bilmek istiyoruz.”

“Söz konusu Kürt ve Kürtlerin statü talebi olunca kör, sağır, dilsiz olunması sahte aydınlık ve sahte demokratlıktır”.

“Biz aşağıda imzası bulunanlar, Levent Gültekin ve benzeri güruhların akıl tutulması ifadelerinden dolayı ivedilikle özür bekliyor, konuyu Kürt kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."

İmzacılar:

Adil Ercan/Qazî, Ahmet Çelik, Ahmet Gültekin, Arzu Savaş Derman, Aydın Alp, Bahadin Robar, Bedel Boseli, Behîce Dinçer, Birgül Özgül, Cemal Babaoğlu, Çiya Andok, Dîba Keskin, Dilara Kılıckıran Aktaş, Eyüp Güven, Fatma Taşli Tunç, Ferat Boğatekin, Hacı Özkal, Hamdiye Bilek Turgay, Herdem Merwanî, Heval Dilbahar, İsmail Aktaş, Jîn Aryen, Mahmut Alınak, Masûm Xemgîn, Mazîçîne, Mehmet Kabadayı, Mehmet Nuri Güneş, Mehmet Öncü, Mehmet Sait Arzu, Mehmet Veli Karadeniz, Mehmet Yardımcı, Mevlüt Aykoç, Murat İpek, Nurcan Delîl, Raney Sayılır, Rêdûr Dîjle, Roza Metîna, Sabahattin Halli, Sultan Yaray, Yunus Karakoyun, Zekiye Ayota Alokmen, Zinet Dinçer, Ziya Şeki.

Levent Gültekin ne dedi?

Geçtiğimiz hafta kendi Youtube hesabından ‘İsrail-Filistin Savaşı, Muhalefetin Savaş Politikasızlığı, Tezkerenin Uzatılması’ başlığıyla bir video paylaşan Levent Gültekin, şunları söyledi:

“Büyük Kürdistan kurulacak hayali var bazılarında, onların ki hayal hiç kusura bakmasınlar. Kürtler sadece büyük Kürdistan hayali kurarak Amerika’nın ve İsrail’in soytarısı olacaklar Ortadoğu’da. Çünkü Amerika ve İsrail o toprakları onlara yedirmez öyle zannediyorlar. Senin hayatın cehenneme dönecek eğer bu plan devam ederse seni Ortadoğu mezarlığına gömecekler seni İsrail’in Amerika’nın soytarısı yapacaklar. Sana toprak veriyoruz vaadiyle götürüp TIR kamyonun arkasına yükleyip sizi Kürdistan’a götürüyoruz deyip sizi İsrail’in soytarısı yapacaklar o bölgede. Siz zannediyorsunuz ki 100 yılın sonunda bize burada devlet verecekler. Yahu adamın bir planı var, bir plan yapıyor burada o plan çerçevesinde seni de teslim alıyor. Eğer bu ülkenin Kürt vatandaşları durumun vahametinin farkına varıyor olsaydı biran önce kendi ülkesine dört elle sarılır buradan koparılmasına oyunlarla tezgahlarla fırsat vermezdi.”

(EMK)