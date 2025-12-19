ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 19.12.2025 11:58
 SG: Son Güncelleme: 19.12.2025 13:11
Okuma Okuma:  1 dakika

Levent Gültekin serbest bırakıldı

Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nün (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, yorumcu Levent Gültekin'in gözaltına alınmasına tepki göstererek "Keyfi bir muamele" değerlendirmesini yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Levent Gültekin serbest bırakıldı

Levent Gültekin'in gözaltına alındığını avukatı X hesabından duyurdu.

Çetin "Müvekkilim Levent Gültekin gözaltına alınmıştır" yazdığı paylaşımdan sonra şu açıklamayı yaptı:

"Levent Gültekin, saat 01.20’de Bebek’teki bir kafeden gözaltına alındı. Güvenlik şube tarafından Vatan Caddesi İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Gerekçesini şu an bilmiyoruz. Bilişim şubede yarın ifadesi alınacak.”

"Somut tespit yok"

Gültekin'in “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” iddiasıyla gözaltına alındığı buna ilişkin emniyet ifadesinde, “Hangi yanıltıcı bilgiyi yaydığıma dair somut bir tespit yok. Video baştan sona tamamen siyasi yorum, güncel olayların yorumu. Adını vererek herhangi bir kimseye hakaret ettiğim bir cümle dahi yok” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Gültekin, savcılık ifadesi alınmadan dosya üzerinden adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün imza şartıylaserbest bırakıldı

Gazeteci Levent Gültekin'e ‘Cumhurbaşkanına hakaretten’ 11 ay hapis cezası
Gazeteci Levent Gültekin'e ‘Cumhurbaşkanına hakaretten’ 11 ay hapis cezası
19 Mart 2024

"Onur kırıcı, keyf, muamele ve tacizdir"

Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nün (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, Gültekin'in gözaltınmasına ilişkin bir değerlendirme paylaştı:

"Yorumcu Levent Gültekin’in gözaltına alınması da açıkça gösteriyor ki, yayınları veya paylaşımlarından dolayı gazetecilere kriminal bir muamele yapılıyor. Gazeteciye yönelik polis zoruyla işlem veya operasyon, onur kırıcı, keyfi bir muameledir, tacizdir."

(NÖ)

levent gültekin Erol Önderoğlu RSF Basın Özgürlüğü
