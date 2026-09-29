Lêpirsîna Şaredariya Yahşihanê: Serokên berê jî di nav de 15 kes hatin girtin

Serdozgeriya Komarî ya Kirikkaleyê li dijî Şaredariya Yahşihanê lêpirsîna gendeltiyê dabû destpêkirin. Di çarçoveya lêpirsînê de 35 kes hatibûn desteserkirin. Piştî îfadeyên ku li navenda cendirmeyan bi dawî bûbû desteserkirî şandibûn edliyeyê. Her weha îfadeyên wan ên li dozgeriyê jî temam bûn.
Şaredarên berê yên AKPyî û MHPyî Ahmet Sungur û Osman Turkyilmaz jî di nav de 35 kes sewqî dadgehê hatin kirin.
15 kesên ku Sungur û Turkyilmaz jî di nav wan de ne hatin girtin, ji bo 2 kesan biryara zîndanîkirina li malê hat dayînn û 18 kes jî bi şertê kontrola dadî hatin berdan.
Derbarê kesekî/ê ku ji ber sûcekî din di girtîgehê de ye jî biryara kontrola dadî hat dayînn.
Her weha hat diyar kirin ku derbarê kesekî/a din de biryara desteserkirinê hatiye dayîn.
Çi bûbû?
Di çarçoveya lêpirsîna ku ji aliyê Serdozgeriya Komarê ya Kirikkaleyê ve li dijî Şaredariya Yahşihanê hatibû destpêkirin de, di 24ê Îlonê de derbarê 37 kesan de biryara desteserkirinê hatibû dayînn ku di nav wan de şaredarên berê Ahmet Sungur û Osman Turkyilmaz, cîgirên serokên şaredariyê, endamên meclisa şaredariyê, xebatkarên şaredariyê û patron jî hebûn.
Lêpirsîn ji bo gendeltî, bertîl û avakirina rêxistina sûc hatibû vekirin.
(FY/AY)