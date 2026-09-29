TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 29.09.2026 09:16 29 Îlon 2026 09:16
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 29.09.2026 09:23 29 Îlon 2026 09:23
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Lêpirsîna Şaredariya Yahşihanê: Serokên berê jî di nav de 15 kes hatin girtin

Di operasyona ku navenda wê Kirikkale ye û li 4 bajaran li dijî Şaredariya Yahşihanê hat kirin de 35 kesên hatibûn desteserkirin. Ji wan 15 kes hatin girtin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Lêpirsîna Şaredariya Yahşihanê: Serokên berê jî di nav de 15 kes hatin girtin
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Serdozgeriya Komarî ya Kirikkaleyê li dijî Şaredariya Yahşihanê lêpirsîna gendeltiyê dabû destpêkirin. Di çarçoveya lêpirsînê de 35 kes hatibûn desteserkirin. Piştî îfadeyên ku li navenda cendirmeyan bi dawî bûbû desteserkirî şandibûn edliyeyê. Her weha îfadeyên wan ên li dozgeriyê jî temam bûn.

Şaredarên berê yên AKPyî û MHPyî Ahmet Sungur û Osman Turkyilmaz jî di nav de 35 kes sewqî dadgehê hatin kirin.

15 kesên ku Sungur û Turkyilmaz jî di nav wan de ne hatin girtin, ji bo 2 kesan biryara zîndanîkirina li malê hat dayînn û 18 kes jî bi şertê kontrola dadî hatin berdan.

Derbarê kesekî/ê ku ji ber sûcekî din di girtîgehê de ye jî biryara kontrola dadî hat dayînn.

Her weha hat diyar kirin ku derbarê kesekî/a din de biryara desteserkirinê hatiye dayîn.

Çi bûbû?

Di çarçoveya lêpirsîna ku ji aliyê Serdozgeriya Komarê ya Kirikkaleyê ve li dijî Şaredariya Yahşihanê hatibû destpêkirin de, di 24ê Îlonê de derbarê 37 kesan de biryara desteserkirinê hatibû dayînn ku di nav wan de şaredarên berê Ahmet Sungur û Osman Turkyilmaz, cîgirên serokên şaredariyê, endamên meclisa şaredariyê, xebatkarên şaredariyê û patron jî hebûn.

Lêpirsîn ji bo gendeltî, bertîl û avakirina rêxistina sûc hatibû vekirin.

(FY/AY)



Cihê Nûçeyê
Stenbol
kırıkkale Gendeltî operasyon
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê