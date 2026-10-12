TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 12.10.2026 10:07 12 Cotmeh 2026 10:07
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 12.10.2026 10:10 12 Cotmeh 2026 10:10
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Lêpirsîna li dijî Şaredariya Esenyurtê: 9 kes hatin girtin

Di çarçoveya lêpirsîna li dijî Şaredariya Esenyurtê de, Cîgirê Serokê Şaredar Yusuf Ulutaş jî di nav de 9 kes hatin girtin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Lêpirsîna li dijî Şaredariya Esenyurtê: 9 kes hatin girtin
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Di çarçoveya lêpirsîna li dijî Şaredariya Esenyurtê de, Cîgirê Serokê Şaredariyê Yusuf Ulutaş jî di nav de, 9 kes hatin girtin.

Di lêpirsînê de 10 kes bi şertê kontrola adlî hatin berdan.

Şaredarê Esenyûrtê yê CHPê hat desteserkirin
Şaredarê Esenyûrtê yê CHPê hat desteserkirin
30 Cotmeh 2024

Pêvajoya tayînkirina qeyûm

Serokê Şaredariya Esenyurtê Ahmet Ozer, di hilbijartinên herêmî yên 31ê Adara 2024an de namzetê CHPê bû û piraniya dengan bi dest xist û bû Şaredarê Esenyûrtê.

Di 30ê Cotmeha 2024an de Serokê Şaredariya Esenyûrta Stenbolê Ahmet Ozerê ku ji CHPê hat hilbijartin di serdegirtina mala xwe de hatibû desteserkirin.

Her weha Ozer di 31ê Cotmehê de jî bi tohmeta ku "endamê rêxistina terorê ye" hatibû girtin.

Wezareta Navxweyî heman rojê Alîkarê Waliyê Stenbolê Can Aksoy wek qeyûm ji bo Şaredariya Esenyurtê erkdar kiribû.

Li dijî Şaredariya Esenyurtê operasyon pêk hat: 17 kes hatin desteserkirin
Li dijî Şaredariya Esenyurtê operasyon pêk hat: 17 kes hatin desteserkirin
7 Cotmeh 2026

Wezaretê di daxuyaniya xwe ya têkildarî tayînkirina qeyûm de weha gotibû:

“Şaredarê Esenyurtê Ahmet OZERê ku di çarçoveya lêpirsîna bi hejmara 2024/162302 ya Serdozgeriya Komarî ya Stenbolê de ji aliyê dadgehê ve bi tohmeta ku 'Endamê Rêxistina Terorê ya Çekdar PKK/KCKê ye' hat girtin. Li gorî xala 127an a Destûra Bingehîn û xala 47an a Qanûna Şaredariyê ya bi hejmara 5393an, ji aliyê Wezareta Karên Navxweyî ve weke tedbîreke demkî ji wezîfeyê hat dûrxistin.”

“Li gorî xalên 45 û 46an ên Qanûna Şaredariyê ya bi hejmara 5393an Alîkarê Waliyê Stenbolê Can AKSOY ji aliyê Walîtiya Stenbolê ve weke qeyûm ji bo Şaredariya Esenyurtê hat tayînkirin.”

Cihê Nûçeyê
Stenbol
şaredarî Esenyûrt
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê