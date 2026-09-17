TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 17.09.2026 15:11 17 Îlon 2026 15:11
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 17.09.2026 15:30 17 Îlon 2026 15:30
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Lêpirsîna Kaşîf Kozînoglû: Hasan Atîlla Ugur jî di nav de ji bo 4 kesan biryara desteserkirinê hate dayîn

Di lêpirsîna mirîna endamê MÎTê Kaşîf Kozînoglû de, derbarê 4 kesan de biryara desteserkirinê hate dayîn.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Lêpirsîna Kaşîf Kozînoglû: Hasan Atîlla Ugur jî di nav de ji bo 4 kesan biryara desteserkirinê hate dayîn
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Endamê MÎTê Kaşîf Kozînoglu di sala 2011an de li Girtîgeha Marmarayê jiyana xwe ji dest dabû. Serdozgeriya Konarê ya Sîlîvriyê derbarê mirina Kozînoglû de lêpirsîn dabû destpêkirin.

Di çarçoveya lêpirsîna hatiye destpêkirin de derbarê 4 kesan de biryara desteserkirinê hate dayîn.

Dadgeha Îstînafê biryara derbarê doza JITEMa Qoserê de pesend kiriye
Dadgeha Îstînafê biryara derbarê doza JITEMa Qoserê de pesend kiriye
14 Tîrmeh 2021

Yek ji van kesan berpirsiyarê şewitandina gundên li Qoserê û Dêrikê û faîlê doza JÎTEMê ya Qoserê Hasan Atîlla Ugur e. Li gorî agahiyên hatin bidestxistin; Hasan Atîlla Ugur li Kibrisê ye û nehatiye binçavkirin.

Doza JİTEMê ya Qoserê bi sedema dem di ser re boriye, bi dawî bûye
Doza JİTEMê ya Qoserê bi sedema dem di ser re boriye, bi dawî bûye
9 Îlon 2019

Derbarê Hasan Atîlla Ugur de?

Hasan Atîlla Ugur fermandarê teqawid yê cendirmeyan e. Di salên 90î de wek fermandarê JÎTEMê li gelek deverên Mêrdînê, li ser peywîrê bûye. Dema li Qoserê peywîrdar bûye, 22 kes bi awayekî guman hatine windakirin.

Îstîxbarata Cendirmeyan û Têkoşîna Terorê (JÎTEM) di salên 90î de li bajarên Kurdan bi awayekî nefermî kiryarên hovane pêk anîn. Gelek kes di encama kiryarên JÎTEMê de hatine kuştin û windakirin. Li gorî parêzvanên mafên mirovan û Baroya Amedê Hasan Atîlla Ugur jî yek ji berpirsyarê van bûyeran e.

Hasan Atîlla Ugur di Doza JÎTEMê ya Qoserê de weke bersûc dihat darizandin. Ew di vê dozê de weke berpirsê kuştina 22 welatiyên Kurd ku di navbera salên 1992-1996an de bi awayekî guman hatine kuştin.

Ji sûcên, ‘Avakarê rêxistina çêkdarî’, ‘Kuştinên plankirî’ hat darizandin. Tevî van sûcan jî Hasan Atîlla Ugur di vê doze de bi hincetên, kêmbûna daneyan û demboriyê hate beraetkirin. Bi vê yekê re jî careke din derket holê ku tevî sûcdar diyar in jî dewlet ji ber berjewendiyên xwe û li gorî demê diparêze. Yek ji kiryarên derhiqûqî jî ew e ku Hasan Atîlla Ugur dema Abdullah Ocalan tê girtin, li Girava Îmraliyê jêpirsîna ewil dike ye.

(FY/AY)



Cihê Nûçeyê
Stenbol
hasan atilla uğur JİTEM kaşif kozinoğlu
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê