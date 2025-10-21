TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 21 Cotmeh 2025 09:51
 ~ Nûkirina Dawî: 21 Cotmeh 2025 09:58
2 xulek Xwendin

Lêpirsîna Can Holdingê: Tekdag jî di nav de 11 kes hatin girtin

Di nav 11 kesên ku di çarçoveya lêpirsîna Can Holdingê de hatine girtin de, Rektorê berê yê Zanîngeha Bilgiyê Remzî Sanver û Serokê Lijneya Rêveberiya Can Yayın Holdingê Kenan Tekdag jî hene.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Lêpirsîna Can Holdingê: Tekdag jî di nav de 11 kes hatin girtin

Di çarçoveya lêpirsîna li dijî Can Holdingê de 11 kesên din hatin girtin.

Lêpirsîna Serdozgeriya Komarê ya Kuçukçekmeceyê ya Stenbolê bi tohmetên wekî “damezirandina rêxistina tawanan”, “qaçaxçîtî”, “sextekarî” û “spîkirina pereyan” li dijî Can Holdingê hatibû destpêkirin didome.

17ê mehê di operasyonên li 4 bajaran de 25 kes hatibûn desteserkirin, di nav wan de karsaz Arafat Bîngol, rektorê berê yê Zanîngeha Bîlgiyê Remzî Sanver û Betul Can jî hebûn.

Kesên desteserkirî 20 mehê sewqî dadgehê hatibûn kirin. Ji wan 11 kes bi tohmeta “endamtiya rêxistina tawanan û spîkirina pereyan” hatin girtin.

Rektorê berê yê Zanîngeha Bîlgiyê Remzî Sanver û Kenan Tekdag jî di nav girtiyan de ne. Her wiha 14 kes jî bi şertê kontrola edlî hatin berdan.

Beriya niha jî di heman lêpirsînê de Birêvebirê Can Holdingê Kemal Can jî di nav de 5 kes hatibûn girtin.

Li gorî daxuyaniya Serdozgeriya Komarî a Stenbolê kesên hatine girtin ev in:

Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ, Mehmet Sıddık Kaya, Emin Şahin, Nuh Zafer Metin, Serap Özgür, Abdulselam Yıldız, Tuncay Şahin, Adnan Yıldız, Nurettin Paksoy ve Mustafa Şahin.

Her weha kesên bi şertê kontrola edlî serbest bûne jî ev in:

Şenol Akan, Cengiz Bingöl, Arafat Bingöl, Müslüm Çogaç, Betül Can, Zuhal Can, Akın Makaracı, İsmail Kavak, Hakan Kalkan, Mithat Muharremoğlu. Kıyas Mustafaoğulları, Cesur Salık, Barış Karayel ve Berkan Baycan

(AEK/AY)

*Çavkanî: AA, Rudaw

Cihê Nûçeyê
Stenbol
can holding
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê