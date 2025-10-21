Lêpirsîna Can Holdingê: Tekdag jî di nav de 11 kes hatin girtin

Di çarçoveya lêpirsîna li dijî Can Holdingê de 11 kesên din hatin girtin.
Lêpirsîna Serdozgeriya Komarê ya Kuçukçekmeceyê ya Stenbolê bi tohmetên wekî “damezirandina rêxistina tawanan”, “qaçaxçîtî”, “sextekarî” û “spîkirina pereyan” li dijî Can Holdingê hatibû destpêkirin didome.
17ê mehê di operasyonên li 4 bajaran de 25 kes hatibûn desteserkirin, di nav wan de karsaz Arafat Bîngol, rektorê berê yê Zanîngeha Bîlgiyê Remzî Sanver û Betul Can jî hebûn.
Kesên desteserkirî 20 mehê sewqî dadgehê hatibûn kirin. Ji wan 11 kes bi tohmeta “endamtiya rêxistina tawanan û spîkirina pereyan” hatin girtin.
Rektorê berê yê Zanîngeha Bîlgiyê Remzî Sanver û Kenan Tekdag jî di nav girtiyan de ne. Her wiha 14 kes jî bi şertê kontrola edlî hatin berdan.
Beriya niha jî di heman lêpirsînê de Birêvebirê Can Holdingê Kemal Can jî di nav de 5 kes hatibûn girtin.
Li gorî daxuyaniya Serdozgeriya Komarî a Stenbolê kesên hatine girtin ev in:
Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ, Mehmet Sıddık Kaya, Emin Şahin, Nuh Zafer Metin, Serap Özgür, Abdulselam Yıldız, Tuncay Şahin, Adnan Yıldız, Nurettin Paksoy ve Mustafa Şahin.
Her weha kesên bi şertê kontrola edlî serbest bûne jî ev in:
(AEK/AY)
*Çavkanî: AA, Rudaw