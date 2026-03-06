TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 06.03.2026 13:35 6 Adar 2026 13:35
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 06.03.2026 13:43 6 Adar 2026 13:43
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Lêpirsîn li rojnameger Zeynep Durgutê vekirin

Derbarê nûçegihana MAyê Zeynep Durgutê de ku talankirina daran a li gundê Êzidiyan kiribû nûçe, ji ber giliyê rêveberiya HUDA-PARa Midyadê lêpirsîn hat destpêkirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
Lêpirsîn li rojnameger Zeynep Durgutê vekirin

Nûçegihana Ajansa Mezopotamyayê (MA) Zeynep Durgut ku qirkirina daran a li gundê Êzidiyan Kiwêxê yê navçeya Hezexê ya Şirnexê de kiribû nûçe, lêpirsîn hate destpêkirin.

Di 23yê Hezîrana 2025an de hatibû xwestin ku di têketina gundê Kiwêxê de qereqol were çêkirin û hatibû îdiakirin ku ji bo înşaeta qereqolê darên li ser erdê welatiyan hatine birîn. Der heqê nûçegihana MAyê Zeynep Durgutê de ku têkildarî mijarê nûçeya bi sernavê “Li gundê Êzidiyan qereqol tê çêkirin” çêkiribû, lêpirsîn hate destpêkirin. Hat zanîn ku lêpirsîn, li ser giliyê rêveberiya HUDA-PARê ya Midyadê hatiye destpêkirin.

DFG: Di Sibatê de 31 nûçe û 272 naverok hatine astengkirin
DFG: Di Sibatê de 31 nûçe û 272 naverok hatine astengkirin
3 Adar 2026

Li gorî nûçeya Ajansa Welat Zeynep Durgut, bi parêzerê xwe çû Qereqola Polîsan a Rêya Armûşê ya Wanê û îfade da. Zeynep Durgutê got ku nûçeya behsa xeberê wê çêkiriye, wek rojnamegerek peywira xwe bicih aniye û got: “Weke rojnameger peywira min ew e ku raya giştî ji bûyeran agahdar bikim.” Zeynep Durgutê, tawanbariya derbarê wê de hatiye kirin jî red kir.

Parêzerê Zeynep Durgutê Veysî Atay jî anî ziman ku armanca nûçeyê agahdarkirina raya giştî ye, divê nûçe di çarçoveya azadiya mafê xweîfadekirinê de were nirxandin. Atay, got ku li gorî TCKê, ji bo hêmayên sûc çêbibin divê xetereyeke berbiçav û aşkera çêbibe lewma hêmayên sûc çênebûne.

Zeynep Durgut, piştî karûbarên îfadeyê yên li qereqolê hate berdan.

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Zeynep Durgut
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê