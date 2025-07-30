Leonardo DiCaprio İsrail’de otel açıyor

Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio’nun ortaklarından biri olduğu lüks otel projesi, Filistin’e yönelik saldırılarına devam eden İsrail’in Herzliya kentinde inşa edilmek üzere planlama onayı aldı.

The Jerusalem Post’ta yer alan habere göre, Tel Aviv Bölgesel Planlama ve İnşaat Komitesi’nin yeşil ışık yaktığı projenin finansmanı ise Hagag Grubu ile milyoner iş insanları Ahikam ve Lior Cohen kardeşler tarafından sağlanıyor.

Başlangıçta 10 bin metrekarelik bir yapı olarak planlanan otel, grubun kapsamlı yapılaşma izni talebinin kabul edilmesiyle 51 bin metrekareye çıkarıldı. Yeni planla 14 katlı ve 365 odalı bir otelin yanı sıra, 8 bin metrekarelik yeraltı otoparkı da inşa edilecek.

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“Kararı memnuniyetle karşılıyoruz”

Proje ilk kez 2018 yılında duyurulmuş, geçen yıl ön onay almıştı. Ancak yapılaşma alanının genişletilmesi talebi nedeniyle nihai onay süreci uzamıştı.

Hagag Grubu yaptığı açıklamada, “Tel Aviv Bölge Komitesi’nin kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Herzliya Marina projesi, kentsel dönüşümden ticari gayrimenkule ve otel yatırımlarına kadar farklı alanlarda yürüttüğümüz stratejik planlamanın bir örneğidir. Bu projedeki titiz yaklaşımımız, uluslararası standartlara olan bağlılığımızın bir göstergesidir,” dedi.

Geçtiğimiz yıl verilen ön onay sırasında konuşan Bölge Konseyi Başkanı Eran Nitzan ise şu değerlendirmede bulunmuştu: “Plan, kıyı boyunca ve marina bölgelerinde otel yatırımlarını desteklemeye yönelik kararlılığımızı yansıtıyor. Proje kapsamında otelin çevresinde halka açık bir meydan, yürüyüş yolu ve restoran cepheleri oluşturularak kamusal alanlar güçlendirilecek.” (TY)