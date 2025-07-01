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Yayın Tarihi: 1 Temmuz 2025 17:50
 ~ Son Güncelleme: 1 Temmuz 2025 18:27
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LeMan’ın GYY'si Tuncay Akgün: Peygamberle ilgisi yok, bu riski almazdık

Mizah dergisi LeMan’ın Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Akgün, dergiye yönelik saldırılara ilişkin, "Karikatürün Muhammed Peygamber’le ilgisi yoktu. Böyle bir riski asla almazdık" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
LeMan’ın GYY'si Tuncay Akgün: Peygamberle ilgisi yok, bu riski almazdık
Fotoğraf: Sosyal Medya

Günler önce yayınladıkları bir karikatürde yer alan isimler nedeniyle Muhammed Peygamberin tasvir edildiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan ve binası İslamcı bir grup tarafından saldırıya uğrayan LeMan dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Akgün, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Fransa merkezli haber ajansı AFP'ye konuşan Akgün, söz konusu karikatürün peygamberleri tasfir etmediğini söyledi.

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Akgün, karikatüre ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Bu eserde İsrail’in Gazze’deki bombardımanlarında öldürülen bir Müslüman’ın adı Muhammed olarak kurgulandı. İslam dünyasında 200 milyondan fazla insanın adı Muhammed. Bu karikatürün Muhammed Peygamber ile alakası yok. Biz böyle bir riski asla almazdık.”

Ne oldu?

Derginin 26 Haziran tarihli sayısındaki karikatürde Muhammed ve Musa adlı iki figür Ortadoğu’da bombalanan bir şehrin üzerinde ‘Selamün Aleyküm’ ve ‘Aleyhem Salom’ diye selamlaşıyor.

Karikatür dört gün sonra sosyal medyada dolaşıma sokuldu ve gündem oldu. Kimileri söz konusu figürlerin Muhammed ve Musa peygamber olduğunu savunup dergiyi hedef aldı.

Dün akşam saatlerinde binanın kapıları ile camlarını taş ve sopalarla kırıp "Yaşasın şeriat" ve "Ya onlar ölecek ya biz öleceğiz" şeklinde sloganlar attılar.

LeMan dergisinin 4 çalışanı gözaltına alınırken derginin X hesabı ve internet sitesi için erişim engeli kararı verildi.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Tuncay Akgün Leman muhammed peygamber mizah dergisi karikatür
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