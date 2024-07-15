LeMan’dan “ölüm yasası” kapağı: Gözlerime bakın ne görüyorsunuz?

Mizah dergisi LeMan, bu haftaki kapağına, AKP iktidarının sokakta yaşayan hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren “Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni taşıdı.

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Derginin kapağında korku içinde olduğu görülen bir köpek resmedilirken “Gözlerime bakın ne görüyorsunuz” yazısı yer aldı.

Ayrıca derginin sosyal medya hesabındaki başka bir paylaşımda, bir köpek ve karşısına ona iğne vurmak isteyen bir kişi resmedilirken “Çalmadık, çırpmadık köpek gibi onurumuzla yaşadık. Bu da insanlara dert olsun” yazısı yer aldı.

Kanun teklifi hakkında

Sokakta yaşayan hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 12 Temmuz Cuma günü TBMM’ye geldi.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'in duyurduğu kanun teklifi sokaktaki hayvanların toplatılmasının, barınaklara alınmasının ve "uyutulmasının” önünü açıyor.

Kanun teklifinin genel gerekçesinde şu ifadeler yer alıyor:

"Hazırlanan kanun teklifi ile sahipsiz hayvan popülasyonunun kontrol altına alınması sağlanarak, insan, hayvan ve çevre sağlığı açısından oluşan risklerin ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır.

“Gelinen süreçte sahipsiz hayvanların sorun haline gelmesi, özellikle başıboş köpeklerin saldırıları sonucunda can kayıplarının artması ve sorunun zaman geçtikçe büyümesi karşısında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda oluşan ihtiyaçlara binaen değişiklik yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır.”

Gerekçede bir çift köpeğin altı yılın sonunda 67 bin hayvanlık popülasyona ulaşabileceği vurgulanırken Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre 2023 yılında kedi ve köpek dahil olmak üzere Türkiye genelinde sadece 338 bin hayvan kısırlaştırıldı. Açıklanan verilerde kedilerin kısırlaştırılma oranı daha fazla.

Hayvan hakları savunucuları ve sivil toplum örgütleri, AKP iktidarı göreve geldiği günden beri sokakta yaşayan hayvanlarla ilgili sorunların başta etkin kısırlaştırmayla çözüleceğini savunuyor ve yerel yönetimleri de bu konuda görev almaya çağırıyor.