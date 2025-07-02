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HABER
Yayın Tarihi: 2 Temmuz 2025 13:52
 ~ Son Güncelleme: 2 Temmuz 2025 14:06
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LeMan’a şimdi de mali kaynak soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, LeMan dergisi hakkında, Musa ve Muhammed peygamber göndermeli olduğu öne sürülen karikatür nedeniyle yürütülen soruşturmayı genişletti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
LeMan’a şimdi de mali kaynak soruşturması

LeMan’ın Musa ve Muhammed göndermeli olduğu iddia edilen karikatürü üzerine başlatılan soruşturmayla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, LeMan hakkında şimdi de mali soruşturma başlattı.

Savcılık yaptığı açıklamada “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama (TCK 216)” suçlamasıyla yürütülen soruşturmanın genişletildiğini duyurdu.

Dergi yöneticileri ile karikatürü çizen Doğan Pehlivan hakkında “yurt içi veya yurt dışından ya da yabancı kuruluşlardan eylemin gerçekleştirilmesine yönelik mali destek alıp - almadıklarının tespit edilmesi” için mali soruşturma başlattı.

Savcılık, buna gerekçe olarak “ortaya çıkacak sonuçların mevcut soruşturmaya yön verme ihtimalini” gösterdi.

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(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Leman Leman dergisi
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