LeMan’a şimdi de mali kaynak soruşturması

LeMan’ın Musa ve Muhammed göndermeli olduğu iddia edilen karikatürü üzerine başlatılan soruşturmayla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, LeMan hakkında şimdi de mali soruşturma başlattı.

Savcılık yaptığı açıklamada “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama (TCK 216)” suçlamasıyla yürütülen soruşturmanın genişletildiğini duyurdu.

Dergi yöneticileri ile karikatürü çizen Doğan Pehlivan hakkında “yurt içi veya yurt dışından ya da yabancı kuruluşlardan eylemin gerçekleştirilmesine yönelik mali destek alıp - almadıklarının tespit edilmesi” için mali soruşturma başlattı.

Savcılık, buna gerekçe olarak “ortaya çıkacak sonuçların mevcut soruşturmaya yön verme ihtimalini” gösterdi.

Dört LeMan çalışanı tutuklandı

(HA)