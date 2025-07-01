Leman’a sansür: Dergi hakkında toplatma ve internet sitesine erişim engeli kararı

LeMan’ın Musa ve Muhammed göndermeli olduğu iddia edilen karikatürü üzerine başlatılan soruşturmayla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, derginin 26 Haziran Perşembe günü yayımlanan sayısı hakkında toplatma kararı çıkarttı.

Ayrıca İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği, LeMan’ın internet sitesine ve sosyal medya platformu X’teki hesabına erişim engeli getirdi.

Mahkeme 5651 sayılı İnternet Kanunu’nun “Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi” başlıklı 8/A maddesi uyarınca ve “millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle söz konusu sayfaları sansürledi.

Derginin X'te yaklaşık 600 bin takipçisi vardı.

İfade Özgürlüğü Derneği'nden (İFÖD) hukuk porfesörü Yaman Akdeniz karar için "Yargısız infaz. Her şeyin çözümü kapatmak, yasaklamak, engellemek ve susturmak." dedi.

Ne olmuştu? Derginin 26 Haziran'da çıkan sayısında Muhammed ve Musa isimli iki kişi, bombalanan bir şehrin üzerinde "Selamün Aleyküm" ve "Aleyhem Salom" diyerek selamlaşıyordu. Karikatürün 30 Haziran’da sosyal medyada dolaşıma girmesiyle İBDA-C uzantılı Büyük Doğu Akıncılar Derneği LeMan’ı hedef gösterdi. Dinci militanlar bunun üzerine derginin İstanbul Beyoğlu’ndaki ofisine saldırdı. Grup İstiklal Caddesi üzerinde, “Ya Allah, bismillah, Allahu ekber”, “Kahrolsun laiklik, yaşasın şeriat”, “Kafir Leman hesap verecek”, “Kemalist köpekler hesap verecek” gibi sloganlar attı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı karikatür hakkında ‘dini değerleri alenen aşağılama’ suçlamasıyla soruşturma başlattı. Karikatürün çizeri, grafikeri, yazı işleri müdürü ve müessese müdürü gözaltına alındı.

(HA)