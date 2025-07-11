LeMan Dergisi Yazı İşleri Müdürü Aslan Özdemi gözaltına alındı

LeMan’ın Musa ve Muhammed göndermeli olduğu iddia edilen karikatürü üzerine başlatılan soruşturmayla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

LeMan dergisi soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan yazı işleri müdürü Aslan Özdemir, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Özdemir, Türk Hava Yolları'nın Marsilya'dan gelen tarifeli uçağından indiği sırada polislerce gözaltına alındı.

LeMan dergisinin 26 Haziran 2025 tarihli sayısında yer alan karikatür ile ilgili dini değerlerin alenen aşağılandığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan müessese müdürü Ali Yavuz, grafiker Cebrail Okcu, karikatür sahibi Doğan Pehlevan ve yazı işleri müdürü Zafer Aknar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

LeMan baskınında gericilerle tartışan akademisyen Aslı Aydemir tutuklandı

Karikatüre tutuklama, dergiye linç: LeMan için uluslararası alarm

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(EMK)