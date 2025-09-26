ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 26 Eylül 2025 18:01
 ~ Son Güncelleme: 26 Eylül 2025 18:04
1 dk Okuma

LeMan dergisi soruşturmasında 4 kişi tahliye edildi

Tutuklu 5 LeMan çalışanından 4’ü için itiraz üzerine tahliye kararı verildi.

BİA Haber Merkezi

LeMan Dergisi davasında tutuklu olan derginin sorumlu yazı işleri müdürü Zafer Aknar, yazı işleri müdürü Aslan Özdemir, grafiker Cebrail Okçu ve müessese müdürü Ali Yavuz tahliye edildi.

4 Eylül 2025

Dört dergi çalışanının üst mahkemeye yaptıkları itiraz kabul edildi. Mahkeme, üç aydır tutuklu bulunan LeMan çalışanlarını adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Karikatürist tutuklu

Karikatürist Doğan Pehlevan tutukluluk hali devam ediyor.

İlk duruşma 14 Kasım’da, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Ne olmuştu?

Daha önce pek çok defa hedef gösterilen ve muhalif karikatürleriyle bilinen LeMan dergisi, 26 Haziran 2025 tarihli sayısında savaşı eleştiren bir karikatür yayımlamasının ardından yeniden hedef haline gelmişti.

Söz konusu karikatürde yer alan isimler nedeniyle Muhammed paygamber ve Musa peygamberin tasvir edildiği iddiasıyla sosyal medyadan başlatılan linç kampanyasının ardından bir grup, LeMan binasına saldırmıştı.

Binaya saldıranlarla ilgili hiçbir işlem yapılmazken LeMan dergisinin 6 çalışanı hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında derginin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, grafiker Cebrail Okçu, karikatürün sahibi Doğan Pehlevan ile müessese müdürü Ali Yavuz tutuklanmıştı.

9 Temmuz 2025'te ise yurtdışında bulunan LeMan Dergisi Yazı İşleri Müdürü Aslan Özdemir hakkında gözaltı kararı çıkartılmıştı.

(AB)

