LeMan Dergisi iddianamesi hazır: 6 kişi için hapis cezası isteniyor

26 Haziran sayısında yer alan karikatürün "İslam karşıtı" olduğu iddiasıyla LeMan dergisi çalışanlarına soruşturma açılmış, dergi binası önünde toplanan radikal İslamcılar, dergi çalışanlarına tehdit ve aşağılamalarda bulunmuşlardı.

LeMan Dergisi ise soruşturma sürerken sosyal medya hesabından, "Müslüman karşıtlığı" yaftalamalarını reddeden bir açıklama yayımladı. Kışkırtmalar karşısında "Adalet Bakanlığı ve güvenlik sağlamakla yükümlü birimleri çıra peşinde olanlara karşı göreve davet ediyoruz." dedi.

Soruşturma kapsamında Savcılığın istemi üzerine karikatürün çizeri Doğan Pehlevan, Leman'ın iki yazı işleri müdürü Aslan Özdemir ve Zafer Aknar, grafiker Cebrail Okçu ve Müessese Müdürü Ali Yavuz tutuklanmıştı.

Tutuklu Leman personelinin tamamının "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçunu işlediği iddia ediliyor.

Olay sırasında yurt dışında bulunan derginin sahibi Tuncay Akgün için de yakalama kararı çıkartıldı.

Karikatürde ne vardı?

Derginin 26 Haziran'da yayımlanan nüshasında Muhammed ve Musa, Ortadoğu’da İran ve İsrail ve vekil güçlerinin son iki yılda bombaladıkları Gazze, Beyrut, Tel Aviv, Tahran gibi yıkık kentlerin üzerinde kanatlarıyla gezerken karşılaşan iki yaşlı başlı kişi olarak tasvir ediliyordu. Karikatürde iki figür "Selamün Aleyküm" ve "Aleyhem Şalom" diye selamlaşırken gösterilmişlerdi.

Karikatürün biçiminde ya da dilinde Hz. Muhammed ya da Hz. Musa'nın "aşağılandığı"nı doğrulayacak herhangi bir artistik ya da politik imge bulunduğu iddiası büyük bir zorlama olmaktan öteye geçemeyecek olmasına karşın, Leman Dergisi'nin tutumundan rahatsız olanlar derginin kapatılması taleplerini ortaya atarken, dergiyi zorba saldırılara hedef gösterenler de oldu.