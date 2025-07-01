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Yayın Tarihi: 1 Temmuz 2025 00:42
 ~ Son Güncelleme: 1 Temmuz 2025 09:39
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"ÇIRA PEŞİNDE OLANLARA KARŞI GÖREVE..."

LeMan: "Bize sürülen lekeyi kabul etmiyoruz"

LeMan Dergisi yayımladığı açıklamada, suçlamaları kategorik olarak reddetti. Kışkırtmalara karşı uyardı: "Hassasiyeti biliyor ve anlıyoruz. Yanlış anlaşılmalara sebep verenleri provakatif olanları kınıyoruz."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
LeMan: "Bize sürülen lekeyi kabul etmiyoruz"

LeMan Dergisi sosyal medya hesabından, "Müslüman karşıtlığı" yaftalamalarını ret eden bir açıklama yayımladı. Kışkırtmalar karşısında "Adalet Bakanlığı ve güvenlik sağlamakla yükümlü birimleri çıra peşinde olanlara karşı göreve davet ediyoruz." dedi.

Dünyada en çok konulan ve nüfus olarak en yüksek sayıda isim Muhammed, Mehmet, Mamadu ( hepsi peygamber efendimizin ismini yaşatmak için Müslümanlar tarafından konulur. ) ismidir. Şu anda Muhammed ismi taşıyan 200 milyon kişi var.

Burada karikatürün çizeri İsrail tarafından öldürülen bir Müslümanı konu ederek mazlum Müslüman halkın haklılığını çizmek istemiş olup dini değerleri aşağılama amacı asla bulunmamaktadır.

Bize sürülen lekeyi kabul etmiyoruz zira Peygamber efendimizin tasviri yoktur. Karikatürü böyle yorumlamak için çok kötü niyetli olmak lazım. Sizin tanıdığınız kaç Mehmet, Muhammed var. Türk askeri Mehmetçiktir. Peygamber ocağından gelir. Hassasiyeti biliyor ve anlıyoruz. Yanlış anlaşılmalara sebep verenleri provakatif olanları kınıyoruz.

Protesto eden kardeşlerimizi bizi doğru biçimde anlamaya davet ediyoruz. 5 adet Filistin Özel Sayısı ve yüzlerce, Mavi Marmara dahil, kapak yapmış bir dergi olarak vicdanımızı ve inancımızı yanlış ve çarpıtılmış biçimde sorgulama hakkınızın olmadığını ifade ederiz. Yine provokasyonlara maruz kalıp incindiğini düşündüğümüz iyi niyetli okurlarımız için özür dileriz.

Ülkemizin hassas günler geçirdiği bu dönemde adalet bakanlığı ve güvenlik sağlamakla yükümlü birimleri çıra peşinde olanlara karşı göreve davet ediyoruz.

(AEK)

Haber Yeri
İstanbul
Leman dergisi Din sanat siyaset eleştiri hakkı muhammed Musa
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