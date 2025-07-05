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Yayın Tarihi: 5 Temmuz 2025 11:22
 ~ Son Güncelleme: 5 Temmuz 2025 15:12
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LeMan baskınında gericilerle tartışan akademisyen Aslı Aydemir tutuklandı

Barış Akademisyeni Aslı Aydemir, LeMan ofisi önündeki tartışmanın ardından “polise mukavemet ve kasten yaralama” suçlamasıyla evinden gözaltına alınıp tutuklandı.

Hikmet Adal

Hikmet Adal

Hikmet Adal

Görseli Büyüt
LeMan baskınında gericilerle tartışan akademisyen Aslı Aydemir tutuklandı

LeMan’ın Beyoğlu’nda bulunan ofisine yönelik saldırıda gerici grupla yaşadığı tartışmanın ardından ev baskınıyla gözaltına alınan Barış Akademisyeni Aslı Aydemir tutuklandı.

LeMan binasının basıldığı sırada Aydemir ile bir grup arasında tartışma çıkmış, tartışmanın arbedeye dönmesiyle polis müdahale etmiş bu sırada Aydemir'in elindeki bardak nedeniyle bir polis memuru ile Aydemir’in eşini yaralamıştı.

Eli kesilen polis memuru Mustafa Özyılmaz’ın şikayetçi olması üzerine Aydemir, evi basılarak gözaltına alındı.

bianet'in ulaştığı bilgilere göre Aydemir, emniyetteki ifadesinde “Leman dergisinin bulunduğu sokakta polisler güvenlik önlemi almıştı. Bir grup, polisin karşısında şiddet içerikli olarak bağırıyor, "dişe diş, kana kan" şeklinde slogan atıyorlardı. Çevrede bulunanlara ve bizlere de saldırıyorlardı. Gruba ‘Müslümanlar Filistin'e gidin, yanlış yerdesiniz’ dedim. Grup benim üzerime doğru saldırınca elimde bulunan bardak yere düşerek kırıldı. Bu hengame sırasında görevli bulunan tanımadığım memur yaralanmış olabilir. Ancak ben bunu olay sırasında fark etmedim. Daha sonra görevli memurlar bizi olay büyümesin diyerek olay yerinden uzaklaştırdılar.” dedi.

Aydemir buradaki ifadesinin ardından savcılığa buradan da tutuklama talebiyle İstanbul 5. Sulh Ceza Hâkimliğinde sevk edildi.

Hakimlik sorgusunda Aydemir "Herhangi bir kişiyi kasıtlı olarak yaralamadım. Aksine benim üzerime gelindiği noktada elimde bulunan bardak sebebiyle polis memuru ve eşim yaralandı. Saldıran değil, saldırıya uğrayan konumundayım." şeklinde savunma yaptı.

Hakim Günseli Özçelik Yıldız, Aydemir’i, "kasten yaralama" suçlamalarıyla tutukladı. Gerekçe olarak da kaçma ve delilleri yok etme şüphesini gösterdi.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
aslı aydemir
Hikmet Adal
Hikmet Adal
x.com/HikmetAdal [email protected] tüm yazıları
Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda...

Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda haber ve makaleleri yayınlandı. İfade özgürlüğü alanında birçok haber ve makaleye görüş verdi. Yazıları İngilizce başta olmak üzere Fransızca, İtalyanca ve Çerkesceye çevrildi. 8 Mart 2018’deki Feminist Gece Yürüyüşünde çektiği fotoğraflar İstanbul Büyükşehir Belediyesince sergilendi. 27. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülünü kazandı. Erciyes Üniversitesi Gazetecilik mezunu.

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