LeMan'a savcılıktan soruşturma, dinci militanlardan taşlı sopalı saldırı

Mizah dergisi LeMan’ın İstanbul Beyoğlu’ndaki binasına dinci militanlar taşlı sopalı saldırıya geçti.

Saldırı, derginin İran-İsrail savaşını Musa ve Muhammed göndermeleri içeren bir karikatürle eleştirmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının "dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlattığı haberlerinin gece bültenlerine düşmesinin ardından geldi.

Karikatürde ne vardı?

Derginin 26 Haziran'da yayımlanan nüshasında Muhammed ve Musa, Ortadoğu’da İran ve İsrail ve vekil güçlerinin son iki yılda bombaladıkları Gazze, Beyrut, Tel Aviv, Tahran gibi yıkık kentlerin üzerinde kanatlarıyla gezerken karşılaşan iki yaşlı başlı kişi olarak tasvir ediliyordu. Karikatürde iki figür "Selamün Aleyküm" ve "Aleyhem Şalom" diye selamlaşırken gösterilmişlerdi.

Karikatürün biçiminde ya da dilinde Hz. Muhammed ya da Hz. Musa'nın "aşağılandığı"nı doğrulayacak herhangi bir artistik ya da politik imge bulunduğu iddiası büyük bir zorlama olmaktan öteye geçemeyecek olmasına karşın, Leman Dergisi'nin tutumundan rahatsız olanlar derginin kapatılması taleplerini ortaya atarken, dergiyi zorba saldırılara hedef gösterenler de oldu.

Bu Topraklarda ALLAH Rasulüne

(Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

Ve Peygamberlere (A.S) Hakaret

Edilmesine Asla Müsaade Etmeyeceğiz



#lemandergisikapatılsın ❌

Yoksa Biz Kapatmasını Biliriz ⚠️ pic.twitter.com/OuValdW4GT — Müdafaa-i İslam Hareketi (@MudafaaHareketi) June 30, 2025

Anadolu Ajansı da hedef gösterdi

Anadolu Ajansı "Ayrımcılık Hattı" da karikatürle ilgili haberini "bir ayrımcılık örneği" olarak teşhir ederken haber başlığında "Leman dergisinden Müslüman karşıtı karikatür" ifadesini kullanmayı seçti.

Adalet Bakanı Tunç: "İnançlarımıza yönelik saygısızlık asla kabul edilemez"

Anadolu Ajansı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un "masumiyet karinesi"ni hiçe sayan demecini de X hesabından şöyle sundu: "Bir mizah dergisi tarafından Peygamber Efendimizin karikatürünün çizilmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanununun 216. maddesi gereğince ‘dini değerleri alenen aşağılama’ suçundan adli soruşturma başlatılmıştır.

"Hiçbir özgürlük, bir inancın kutsallarını çirkin bir şekilde mizah konusu yapma hakkı tanımaz. Peygamber Efendimizin karikatürize edilmesi ya da herhangi bir şekilde görsel olarak temsil edilmeye çalışılması sadece dini değerlerimize değil, aynı zamanda toplumsal barışa zarar vermektedir."

❝İnançlarımıza yönelik saygısızlık asla kabul edilemez❞



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hazreti Muhammed’in karikatürünü yayımlayan mizah dergisine adli soruşturma başlatıldığını açıkladı ⤵️



— Bir mizah dergisi tarafından Peygamber Efendimizin karikatürünün çizilmesiyle ilgili… pic.twitter.com/XNn41GOkgH — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 30, 2025

Saldırılar

Bu yayınlar üzerine sosyal medyada dinci militan hesaplardan hızla yayılan saldırı çağrılarıyla LeMan'ın Beyoğlu’ndaki binasının önüne ulaşan ilk taşlı sopalı topluluklar tekbirler eşliğinde binaya saldırdı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde binaya taş atıldığı, camlarının kırıldığı, kapısının zorla açıldığı görüldü.

Gazeteci Eylül Deniz, X’ten saldırganların Mis Sokak civarındaki kafe ve barlarda oturanlara da fiilen saldırdığını paylaştı.

İstiklal Caddesi'nde toplanan gerici güruh "Yaşasın Şeriat" sloganıyla LeMan dergisine taşlı, sopalı saldırıda bulundu.



📸 Eylül Deniz pic.twitter.com/tmUHEbnJRu — Yeni Demokrasi Gazetesi (@yeni_demokrasi3) June 30, 2025

Saldırı girişimi

Sosyal medyada yayılan görüntülerde karikatüre tepki gösteren bir grubun "polisi aşarak" LeMan Dergisi'nin yer aldığı binaya ulaşarak saldırı girişiminde bulunduğu görüldü.

4 kişi hakkında gözaltı kararı

Bakan Tunç'un açıklamasından kısa bir süre sonra LeMan Dergisi 2 genel yayın yönetmeni, sorumlu yazı işleri müdürü ve eser sahibi haklarında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Alçak çizimi yapan şahıs yakalandı"

İçişleri Bakanı Yerlikaya da soruşturma kapsamında ifadesine başvurulacak LeMan çizerinin eyleminden "alçak çizim" diye söz eden bir açıklama yaptı ve çizerin polis tarafından darp edilerek kelepçelendiği görünütüleri paylaştı.

❝Bu alçak çizimi yapan D.P. adlı şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır❞



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, mizah dergisinde Hazreti Muhammed’in karikatürünü çizen kişinin gözaltına alındığını açıkladı ⤵️



— Peygamber Efendimizin (S.A.V) karikatürünü yaparak nifak tohumları ekmeye… pic.twitter.com/klSQixJdz4 — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 30, 2025

(AEK)