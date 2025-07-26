Leipzig’de Filistin’le dayanışma yürüyüşü

Leipzig’de Filistin halkıyla dayanışma yürüyüşü gerçekleştirildi.

Dün (25 Temmuz) gerçekleştirilen yürüyüşe siyasi partiler ve demokratik kitle örgütlerinden yaklaşık bin kişi katıldı.

Yürüyüşte, göçmenler ve gençlerin katılımı ön plandaydı.

Filistin’de yükselen açlık yürüyüşün odağında idi. Gazze’de yer alan yardım çadırlarında yemek beklerken öldürülen Filistinliler'in gündeme getirildiği yürüyüşte Filistin halkının bilerek aç bırakıldığı vurgulanırken eyleme katılanlar getirdikleri tencere ve tavalara vurarak kitlesel açlık tehdidine dikkat çekmeye çalıştılar.

İsrail hükümetinin Filistin halkına yönelik uygulamaları ve Almanya hükümetinin İsrail’e verdiği destek de sert bir dille eleştirilirken Batı Şeria’da ilhakın son bulması, Gazze’deki ablukanın kaldırılması ve soykırım politikalarının sonlandırılması da eylemde öne çıkan talepler arasındaydı.

“Silah ticareti son bulsun”

Yürüyüşün ardından yapılan basın açıklamasında İsrail’in işlediği savaş suçlarının yanı sıra Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) İsrail devleti için yaptığı soykırımcı tanımı ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu için verdiği yakalama emri hatırlatıldı. Almanya hükümetinin Gazze’de savaşın sona erdirilmesi için hazırlanan bildiriye imza atmaması eleştirilirken İsrail ile sürdürülen silah ticaretinin sonlandırılması talep edildi.

İsrail’e giden silahların yüzde 30’unu Almanya devletinin karşıladığı belirtilirken ocak ayından bu yana 485 milyon euro harcama yapıldığı ifade edildi. Buna karşı, İsrail karşıtı protestoların polis şiddetiyle bastırıldığı ve çocukların dahi gözaltına alındığı hatırlatıldı.

Ayrıca, gönderilen silahlar ile Gazze’de sivillerin öldürüldüğü vurgulanırken sendikalara boykot ve grev çağrısı yapıldı. Eylem, 23 Ağustos’ta İsrail’e silah sevkiyatı yapılan Leipzig Havalimanı’na yapılacak bir yürüyüşün çağrısı ile sona erdi.

Almanya’da eş zamanlı eylemler Hamburg'daki eylemlerden bir kare. Almanya’nın diğer kentlerinde de benzer eylemler gerçekleşti. Berlin ve Hamburg gibi metropollerin yanı sıra göçmenlerin yoğun yaşadığı kentlerde de dayanışma gösterileri düzenlendi. Berlin’deki yürüyüşe polis müdahale etti. Bunun üzerine diğer eylemlerdeki polis şiddeti de protesto edildi. Gösterilerde uluslararası dayanışmanın büyütülmesine yönelik ihtiyaç, ortak mesaj olarak yer aldı.

(AV/TY)