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LGBTİ+
Yayın Tarihi: 28 Haziran 2025 18:00
 ~ Son Güncelleme: 28 Haziran 2025 18:08
2 dk Okuma

Leipzig Onur Yürüyüşü: Soykırım varsa onur yoktur

Almanya’nın Saksonya eyaletine bağlı kentte binlerce kişinin buluştuğu yürüyüşte LGBTİ+ haklarının yanı sıra savaş karşıtı talepler de öne çıktı.

Abbas Vural

Abbas Vural

Abbas Vural

Görseli Büyüt
Leipzig Onur Yürüyüşü: Soykırım varsa onur yoktur
Fotoğraflar: Abbas Vural / bianet

Almanya'nın Saksonya eyaletinde yer alan Leipzig kentindendeki Onur Haftası etkinlikleri 20-28 Haziran 2025 tarihleri arasında çeşitli paneller, film gösterimleri, atölyeler ve partilerle sürdü.

Onur Haftası kapsamında bugün ise binlerce kişinin katıldığı bir yürüyüş düzenlendi.

Augustus Meydanı’nda yerel saat ile 13.00’da bir araya gelen katılımcılar, şehir merkezinde geniş bir rotayı izleyerek yürüdü.

Etkinlik boyunca yürüyüş güzergâhı trafiğe kapatılırken, balkonlara çıkan çok sayıda Leipzig sakini de alkış ve bayraklarla kortejlere destek verdi.

Karaoke gecesi ile kapanış

Yürüyüşe LGBTİ+ derneklerinin yanı sıra sendikalar, çeşitli siyasi partiler, insan hakları kuruluşları ve bazı özel şirketler kendi kortejleri ile katıldı.

Şarkılar ve müzikler eşliğinde gerçekleşen yürüyüşte eğlenceli görüntüler ortaya çıkarken siyasal talepler dikkat çekti. “Soykırım varsa onur yoktur”, “Silah satışını durdur” ve “İsrail’e boykot” gibi sloganlar ABD-İran savaşı ile artan gerilimin yürüyüşün gündeminde olduğunu gösterdi.

Haftanın son etkinliği, yürüyüş sonrası düzenlenecek olan karaoke gecesi olacak.

Organizatörler, yürüyüşe gösterilen yoğun ilginin kentteki dayanışma kültürünü ve özgürlük talebini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Yürüyüşün tarihçesi

İlk Leipzig Onur Yürüyüşü (CSD Leipzig), 1992 yılında Moritzbastei önünde bir avuç afişle ve küçük ama son derece kararlı bir kuir topluluğuyla başladı.

Yaklaşık 100 kişinin, “Anayasal haklarda lezbiyenler ve geyler!” sloganıyla Moritzbastei’de başlayan yürüyüş, Leipzig ve LGBTİ+ hakları için önemli bir dönüm noktası oldu.

1990’lar sonu, birleşmenin ardından (Doğu ve Batı Berlin) pek çok kuir aktivist Batı’ya göç edince, CSD Leipzig’in etkinlikleri geçici olarak durakladı.

Leipzig Üniversitesi Öğrenci Konseyi (StuRa) önderliğinde 2004’te tekrar başlayan etkinlik ve yürüyüşler zaman içinde kitleselleşmeye başladı.

Kaynak: Christopher Street Day Leipzig.

(AV/TY)

Haber Yeri
Almanya
lgbti+ hakları onur yürüyüşü 2025 Pride Leipzig
Abbas Vural
Abbas Vural
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TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü siyasi nedenlerle yarıda bıraktı. Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümü öğrencisi. 2021’den beri gençlik mücadelesi içerisinde rol...

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü siyasi nedenlerle yarıda bıraktı. Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümü öğrencisi. 2021’den beri gençlik mücadelesi içerisinde rol alıyor. Daha önce yerel ve ulusal gazeteler için yazılar yazdı. Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi 2025 yılı bursiyeri. Ocak 2025 bianet stajyeri.

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