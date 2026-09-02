TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 02.09.2026 12:08 2 Îlon 2026 12:08
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 02.09.2026 12:11 2 Îlon 2026 12:11
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Lehiya li Nepalê: Hejmara kesên mirine derket 1114an

Saziya Birêvebirin û Kêmkirina Rîska Karesatan a Neteweyî a Nepalê, derbarê rewşa dawî ya herêma ku lehiyê bandor lê kiriye de li ser hesabê xwe yê medyaya civakî daxuyanî da.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Lehiya li Nepalê: Hejmara kesên mirine derket 1114an
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Hejmara kesên ku di karesata lehiyê ya li herêmên Nepalê yên nêzîkî sînorê Çînê de canê xwe ji dest dane derket 1114an. Hejmara kesên winda ne gihîştiye nêzîkî 4 hezarî û li herêmê xebatên lêgerîn û rizgarkirinê berdewam dikin.

Saziya Birêvebirin û Kêmkirina Rîska Karesatan a Neteweyî a Nepalê, derbarê rewşa dawî ya herêma ku lehiyê bandor lê kiriye de li ser hesabê xwe yê medyaya civakî daxuyanî da.

Li gorî daxuyaniyê, hejmara kesên di karesatê de canê xwe ji dest dane gihîşt 1114an. Ji bo dîtina nêzîkî 4 hezar kesên ku agahî ji wan nayê sitendin, zêdetirî 20 hezar personelên ewlehiyê tevlî xebatan dibin. Hat ragihandin ku tîman heta niha 11 hezar û 993 kes rizgarkirine.

Di santralên hîdroelektrîkê de bi sedan kes wenda ne

Li gorî nûçeya Kathmandu Postê, agahî ji 947 karkerên santralên hîdroelektrîkê nayê sitendin. Tê pêşbînîkirin ku beşek ji wan di tunelên bin erdê de asê mane. 

Yekitiya Hilberînerên Enerjiya Serbixwe ya Nepalê jî ragihand ku 947 karkerên ku di santralan de dixebitin wenda ne. Hê nayê zanîn ku bê ka çend ji van karkerên winda di tunel û tesîsên bin erdê de asê mane û çend ji wan li ber lehiyê ketine.

Keskûkarên karkerên winda jî diyar kirin ku xebatên lêgerîn û rizgarkirinê hêdî dimeşin û bertek nîşanî hikûmetê û şirketên ku projeyên hîdroelektrîkê bi rê ve dibin dan.

Li Nepalê hejmara miriyan derket 469an
Li Nepalê hejmara miriyan derket 469an
28 Tebax 2026

Sedema lehiyê herfîna cemedê ye

Karesata lehiyê di 26ê Tebaxê de li herêma Rasuwa ya Nepalê rû da. Ji ber ava lehiyê gelek pire hatin hilweşandin û rê jî xera bûn. Ji bo xebatên lêgerîn û rizgarkirinê helîkopter ji herêmê re hatin şandin.

Navenda Lêkolînên Jeolojîk a DYAyê (USGS) ragihand ku livîna sîsmîk a ku beriya lehiyê li herêmê çêbûye di destpêkê de wekî erdhej hatibû nirxandin, lê di lêkolînên piştre de diyar bû ku sedema livîna bi mezinahiya 5,2an herfîna cemedê ye.

(EMK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
lehî Nepal
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê