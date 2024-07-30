"Leblebi'nin gözlerinin içine bakın ve veto hakkınızı kullanın"

Ben size hayatının ilk 23 yılı kedi ve köpeğe dokunmayıp hatta onlardan kaçarak hayatını sürdürmüş bir vatandaş olarak sesleniyorum. 23 yaşından sonra hayvanların sessiz dünyasına girdim ve 30 yıldır onların sesi olabilmek için çalışıyorum.

İnanın, çocukluğumda bu sevgiyi hissedememenin üzüntüsünü halen yaşıyorum. Çalışmalarımda en çok çocukların hayvan sevgisini küçük yaşta deneyimlemesi için uğraşıyorum. Bir hayvanın sorumluluğunu alıp büyüyen bir çocuğun farkını gördükçe doğru yolda olduğumuzu en derinden hissediyorum.

Coğrafyamızda artan şehirleşme yüzünden binlerce engelli kedi ve köpek var. Sizin evinizde beslediğiniz LEBLEBİ gibi köpekler, eğer yasayı veto etmezseniz, sayı azaltılma bahanesiyle ilk haftalarda ÖLDÜRÜLECEK.

30 yıldır gönüllü arkadaşlarımla binlerce can için tüm ülkede çözüm olmaya çalıştık. Bakımevi açmayan, kısırlaştırma görevini yapmayan, üreticileri denetlemeyen belediyelerin ve il tarım müdürlüklerinin cezasının bu canlara ödetilmesi sizce vicdanlara uygun mu?

Meclis, bu konuda sokaktaki saldırıların çözümü için durmadan çalışan bizleri dinlemeden bu yasayı çıkardı. Biz ülkesini seven, yıllarca sorunların çözümünde her zaman görev almış insanlarız. Kısırlaştır, aşılat, alındığı yere bırak temelli bir yasa kapsamında köpeklerin kısırlaştırılması ve toplumla uyumlu bir şekilde yaşaması için emek harcayacak yüzbinlerce gönüllü var. Bu yolu hep birlikte denemeden vazgeçmeyelim.

Susam, Ares, Şaşkın, Çıtçıt, Kurabiye, Portakal ve nice engelli ve engelsiz can adına sizden VETO HAKKINIZI KULLANMANIZI rica ediyorum.