ERDOĞAN'A ÖLDÜRME YASASINI VETO ÇAĞRISI
"Leblebi'nin gözlerinin içine bakın ve veto hakkınızı kullanın"
Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan "Hayvanları Koruma Dünya Günü 4 Ekim 2020'de, İstanbul Yedikule Hayvan Barınağı'nı ziyaret ederek Leblebi adını verdiği engelli sokak köpeğini sahiplenmişti. Leblebi'nin, Emine Erdoğan'ın daha sonra paylaştığı sosyal medya gönderilerinden Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı konutuna alındığı görüldü.
Barınaklar, onlara yuva verecek ya da koruyucu aile olabilecek insanları bekleyen dostlarımızla dolu. Lütfen evcil hayvanları satın almayalım, sahiplenelim. Etrafımızdaki hayvanlara #1KapSu1KapMama vererek yaşamlarına yardımcı olalım.#4EkimHayvanlarıKorumaGünü kutlu olsun. pic.twitter.com/nxmfPzP1Uq— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) October 4, 2020
Sokak hayvanlarının hapsedilmesi ve öldürülmesini de kapsayan Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Teklifi'nin Salı sabah erken saatlerde TBMM'den geçerek yasalaşması üzerine hayvan hakları savuncuları, bir sokak hayvanını sahiplenmiş olan Erdoğan'a seslenerek yasayı veto çağrısında bulundular. Diş Hekimi Pınar Delen Satıoğlu'nun ilk imzacısı olduğu çağrı, bir engelli sokak köpeğini sahiplenmesinin dördüncü yılında, yasayı onaylamadan önce Erdoğan'ı o hayvanın gözlerine bakmaya çağırıyor.
Çağrı, başlatılmasının üzerinden 24 saat geçmeden ilk hedefi olan 35 bin imzaya ulaşmaya çok yaklaştı.
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Ben size hayatının ilk 23 yılı kedi ve köpeğe dokunmayıp hatta onlardan kaçarak hayatını sürdürmüş bir vatandaş olarak sesleniyorum. 23 yaşından sonra hayvanların sessiz dünyasına girdim ve 30 yıldır onların sesi olabilmek için çalışıyorum.
İnanın, çocukluğumda bu sevgiyi hissedememenin üzüntüsünü halen yaşıyorum. Çalışmalarımda en çok çocukların hayvan sevgisini küçük yaşta deneyimlemesi için uğraşıyorum. Bir hayvanın sorumluluğunu alıp büyüyen bir çocuğun farkını gördükçe doğru yolda olduğumuzu en derinden hissediyorum.
Coğrafyamızda artan şehirleşme yüzünden binlerce engelli kedi ve köpek var. Sizin evinizde beslediğiniz LEBLEBİ gibi köpekler, eğer yasayı veto etmezseniz, sayı azaltılma bahanesiyle ilk haftalarda ÖLDÜRÜLECEK.
30 yıldır gönüllü arkadaşlarımla binlerce can için tüm ülkede çözüm olmaya çalıştık. Bakımevi açmayan, kısırlaştırma görevini yapmayan, üreticileri denetlemeyen belediyelerin ve il tarım müdürlüklerinin cezasının bu canlara ödetilmesi sizce vicdanlara uygun mu?
Meclis, bu konuda sokaktaki saldırıların çözümü için durmadan çalışan bizleri dinlemeden bu yasayı çıkardı. Biz ülkesini seven, yıllarca sorunların çözümünde her zaman görev almış insanlarız. Kısırlaştır, aşılat, alındığı yere bırak temelli bir yasa kapsamında köpeklerin kısırlaştırılması ve toplumla uyumlu bir şekilde yaşaması için emek harcayacak yüzbinlerce gönüllü var. Bu yolu hep birlikte denemeden vazgeçmeyelim.
Susam, Ares, Şaşkın, Çıtçıt, Kurabiye, Portakal ve nice engelli ve engelsiz can adına sizden VETO HAKKINIZI KULLANMANIZI rica ediyorum.
(AEK)