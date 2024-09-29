Le Parisien gazetesi: Nasrallah'ın yerini İsrail'e İranlı ajan bildirdi

Fransa’da yayın yapan Le Parisien gazetesi, İsrail saldırısında ölen Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın yerini İsrail'e "İranlı bir ajanın bildirdiğini" ileri sürdü.

Le Parisien gazetesine konuşan Lübnanlı bir güvenlik kaynağına göre; İranlı ajan, "Nasrallah'ın cuma günü Beyrut'un güneyindeki Dahiye'de bulunan Hizbullah merkez karargahına gelmeyi planladığı" yönünde İsrail'e istihbarat verdi.

İranlı ajanın Nasrallah'ın planlanan gelişinin ayrıntılarına dair birkaç saat öncesinden bilgi sağladığı, İsrail'in sığınak delici bombalarla yüklü savaş uçaklarının da bunun üzerine saldırı pozisyonu aldığı ileri sürüldü.

Söz konusu ajanın "İran sisteminde yerleşik olduğu" iddia edildi.

İddiaya göre suikast, İsrail'in bir gün önce hava saldırısı ile öldürdüğü Hizbullah hava kuvvetleri komutanı Muhammed Hüseyin Surur'un cenaze töreni ile eş zamanlı düzenlendi.

Hizbullah'ın cenazeye hazırladığı sırada, Nasrallah'ın gelişi için hazırda bekleyen uçakların havalandığı ifade edildi.

Haberde, Nasrallah'ın Dahiye'ye, İran Devrim Muhafızları'nın Lübnan'daki Kudüs Gücü komutanı Abbas Nilforuşan ile aynı araçta geldiği de iddia edildi. Nilforuşan'ın da, Nasrallah ile aynı saldırıda öldürüldüğü açıklanmıştı.

Le Parisien'e konuşan kaynaklar, "İranlı ajanın verdiği hayati bilgi olmasaydı, söz konusu operasyonun düzenlemeyeceği" yorumunu yaptı.

(RT)