ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 15 Ocak 2025 12:30
 ~ Son Güncelleme: 15 Ocak 2025 17:34
3 dk Okuma

SURİYE'DE GÜVENLİK KRİZİ

Lazkiye’de mezhepsel gerginlik artıyor

Suriye’nin sahil bölgesinde Alevilere yönelik artan saldırılar ve HTŞ öncülüğünde başlatılan “güvenlik operasyonları” bölge halkının güvenliğini tehdit ederken, kent merkezinde Alevi karşıtı sloganların atıldığı bir eylem düzenlendi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Lazkiye’de mezhepsel gerginlik artıyor
*Askeri Operasyonlar İdaresi'ne bağlı unsurlar Lazkiye'de. (Fotoğraf: SANA)

Suriye’de Heyet-i Tahrir’uş Şam (HTŞ) öncülüğündeki Askeri Operasyon İdaresi, dün (14 Ocak) Lazkiye kırsalında başlattığı operasyonla rehin alınan askeri unsurları kurtarırken, geniş çaplı bir gözaltı operasyonu gerçekleştirdi.

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’ya konuşan Lazkiye Kamu Güvenliği Müdürü Mustafa Kinefati, “Askeri Operasyonlar İdaresi ile işbirliği yaparak, rejim kalıntıları tarafından rehin alınan unsurlarımızı kurtarmayı başardık” dedi.

Ceble bölgesindeki operasyon sırasında, “Askeri Operasyonlar İdaresi” unsurlarını rehin alan eski Suriye ordusu komutanlarından Bessam İsa Hüsameddin’in öldürüldüğü ve ona bağlı kişilerin sağ yakalandığı açıklandı.

HTŞ, Lazkiye kırsalında operasyon başlattı
SURİYE’DE ARTAN HAK İHLALLERİ
HTŞ, Lazkiye kırsalında operasyon başlattı
14 Ocak 2025

Londra merkezli muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin (SOHR) haberine göre, Askeri Operasyonlar İdaresi, Hüsameddin’in iki kardeşini, onların oğullarını ve köyden bazı diğer kişileri gözaltına aldı.

SOHR ayrıca, rehinelerin teslim edilmesinde aracı olan heyetin başında bulunan ve Alevi toplumunun önde gelen isimlerinden biri olan Şeyh Salih el-Mansur’un da gözaltına alındığını belirtti.

Rehinelerin tesliminin kan dökülmeden gerçekleştiğini, buna karşılık Askeri Operasyonlar İdaresi’nin güvenlik tedbirlerini artıracağı ve intikam operasyonlarını önleyeceği konusunda söz verdiğini bildiren SOHR, “Ancak bu vaatlere rağmen bölgeye büyük bir askeri yığınak yapıldı ve baskılar arttı” ifadelerini kullandı.

Humus: HTŞ güçleri "Şebbiha" usulü tutuklamaları diriltiyor
REJİM DEĞİŞTİ DEVLET TERÖRÜ DEĞİŞMEDİ
Humus: HTŞ güçleri "Şebbiha" usulü tutuklamaları diriltiyor
7 Ocak 2025

Lazkiye’de mezhepçi eyleme müdahale

SOHR’un bir diğer haberine göre, Lazkiye kent merkezindeki El-Salibiye Mahallesi’nde gece saatlerinde düzenlenen eylemde, Alevilere karşı hakaret içeren sloganlar atıldı.

Eylemin bölge halkı arasında büyük bir rahatsızlık yarattığını belirten SOHR’a göre, “yurttaşlar, protestolara katılan kişilerin bölge halkını temsil etmediğini ifade etti.”

Kamu Güvenliği İdaresi’ne bağlı unsurların eyleme müdahale ettiği ve hakaret içeren sloganlar atan kişileri gözaltına aldığı bildirildi.

Ne olmuştu?

Suriye nüfusunun %10-13’ünü (yaklaşık 2 ila 3 milyon kişiyi) oluşturan Aleviler, ülkenin batısında "sahil bölgesi" olarak bilinen Lazkiye ve Tartus vilayetlerinde yoğun olarak yaşıyor. Ayrıca, Humus ve Hama vilayetleri ile başkent Şam’ın bazı bölgeleri de önemli Alevi nüfusuna ev sahipliği yapıyor.

Lazkiye’ye bağlı Ceble kırsalındaki Ayn eş-Şarkiye kasabasında yaşayan Ammar İzzeddin (55), oğlu Musa İzzeddin (18) ve yeğeni Muhammed Visam İsa (18), 8 Ocak’ta kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından öldürüldü.

Ertesi gün düzenlenen cenaze törenine ve protestoya on binlerce kişi katıldı; göstericiler, cinayetten sorumlu olanların hesap vermesi ve yabancı militanların bölgeden çıkarılması çağrısında bulundu. Yerel liderlerden Şeyh Salih el-Mansur, bu taleplerin yerine getirilmemesi durumunda Birleşmiş Milletler’e başvurarak yardım talep edeceklerini açıkladı.

14 Ocak’ta Lazkiye Kamu Güvenliği İdaresi, Kardaha kırsalında devriye görevi yürüten idare unsurlarının saldırıya uğradığını, iki kişinin hayatını kaybettiğini ve yedi kişinin saldırganlar tarafından rehin alındığı açıkladı.

Saldırıyı üstlenen eski Suriye ordusu komutanlarından Bessam İsa Hüsameddin, beraberindeki silahlı kişilerle birlikte bir video yayımlayarak, güvenlik operasyonlarının durdurulmaması ve Askeri Operasyonlar İdaresi’nin sahil bölgesinden çekilmemesi halinde rehineleri infaz edeceklerini açıkladı.

Bu gelişmelerin ardından, Askeri Operasyonlar İdaresi Lazkiye kırsalında geniş çaplı bir operasyon başlattı. Lazkiye Kamu Güvenliği Müdürü Mustafa Kinefati, “Esad rejimi kalıntıları”nın, Ceble ve çevresindeki evlerde saklandığını, dağları ve vadileri Kamu Güvenliği İdaresi ve Askeri Operasyonlar İdaresi’ne yönelik saldırılar için üs olarak kullandıklarını savunarak, “Bu suçlulara karşı taviz vermeyeceğiz. Suriye’yi bu unsurlardan temizleyeceğiz” dedi.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Suriye Lazkiye askeri operasyonlar idaresi htş Aleviler
ilgili haberler
SURİYE’DE ARTAN HAK İHLALLERİ
HTŞ, Lazkiye kırsalında operasyon başlattı
14 Ocak 2025
/haber/hts-lazkiye-kirsalinda-operasyon-baslatti-303617
Lazkiye’de Aleviler, üç sivilin infaz edilmesini protesto etti
9 Ocak 2025
/haber/lazkiyede-aleviler-uc-sivilin-infaz-edilmesini-protesto-etti-303493
REJİM DEĞİŞTİ DEVLET TERÖRÜ DEĞİŞMEDİ
Humus: HTŞ güçleri "Şebbiha" usulü tutuklamaları diriltiyor
7 Ocak 2025
/haber/humus-hts-gucleri-sebbiha-usulu-tutuklamalari-diriltiyor-303388
SOHR: Alevilerin yoğun olduğu Mezze 86 Mahallesi’ne baskın düzenlendi
31 Aralık 2024
/haber/sohr-alevilerin-yogun-oldugu-mezze-86-mahallesine-baskin-duzenlendi-303229
Suriye: Humus'ta sokağa çıkma yasağı
26 Aralık 2024
/haber/suriye-humus-ta-sokaga-cikma-yasagi-303058
Lazkiyeli Alevi din insanı: Demokratik ve laik bir Suriye istiyoruz
18 Aralık 2024
/haber/lazkiyeli-alevi-din-insani-demokratik-ve-laik-bir-suriye-istiyoruz-302770
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
SURİYE’DE ARTAN HAK İHLALLERİ
HTŞ, Lazkiye kırsalında operasyon başlattı
14 Ocak 2025
/haber/hts-lazkiye-kirsalinda-operasyon-baslatti-303617
Lazkiye’de Aleviler, üç sivilin infaz edilmesini protesto etti
9 Ocak 2025
/haber/lazkiyede-aleviler-uc-sivilin-infaz-edilmesini-protesto-etti-303493
REJİM DEĞİŞTİ DEVLET TERÖRÜ DEĞİŞMEDİ
Humus: HTŞ güçleri "Şebbiha" usulü tutuklamaları diriltiyor
7 Ocak 2025
/haber/humus-hts-gucleri-sebbiha-usulu-tutuklamalari-diriltiyor-303388
SOHR: Alevilerin yoğun olduğu Mezze 86 Mahallesi’ne baskın düzenlendi
31 Aralık 2024
/haber/sohr-alevilerin-yogun-oldugu-mezze-86-mahallesine-baskin-duzenlendi-303229
Suriye: Humus'ta sokağa çıkma yasağı
26 Aralık 2024
/haber/suriye-humus-ta-sokaga-cikma-yasagi-303058
Lazkiyeli Alevi din insanı: Demokratik ve laik bir Suriye istiyoruz
18 Aralık 2024
/haber/lazkiyeli-alevi-din-insani-demokratik-ve-laik-bir-suriye-istiyoruz-302770
Sayfa Başına Git