Lazkiye’de mezhepsel gerginlik artıyor

Suriye’de Heyet-i Tahrir’uş Şam (HTŞ) öncülüğündeki Askeri Operasyon İdaresi, dün (14 Ocak) Lazkiye kırsalında başlattığı operasyonla rehin alınan askeri unsurları kurtarırken, geniş çaplı bir gözaltı operasyonu gerçekleştirdi.

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’ya konuşan Lazkiye Kamu Güvenliği Müdürü Mustafa Kinefati, “Askeri Operasyonlar İdaresi ile işbirliği yaparak, rejim kalıntıları tarafından rehin alınan unsurlarımızı kurtarmayı başardık” dedi.

Ceble bölgesindeki operasyon sırasında, “Askeri Operasyonlar İdaresi” unsurlarını rehin alan eski Suriye ordusu komutanlarından Bessam İsa Hüsameddin’in öldürüldüğü ve ona bağlı kişilerin sağ yakalandığı açıklandı.

SURİYE’DE ARTAN HAK İHLALLERİ HTŞ, Lazkiye kırsalında operasyon başlattı

Londra merkezli muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin (SOHR) haberine göre, Askeri Operasyonlar İdaresi, Hüsameddin’in iki kardeşini, onların oğullarını ve köyden bazı diğer kişileri gözaltına aldı.

SOHR ayrıca, rehinelerin teslim edilmesinde aracı olan heyetin başında bulunan ve Alevi toplumunun önde gelen isimlerinden biri olan Şeyh Salih el-Mansur’un da gözaltına alındığını belirtti.

Rehinelerin tesliminin kan dökülmeden gerçekleştiğini, buna karşılık Askeri Operasyonlar İdaresi’nin güvenlik tedbirlerini artıracağı ve intikam operasyonlarını önleyeceği konusunda söz verdiğini bildiren SOHR, “Ancak bu vaatlere rağmen bölgeye büyük bir askeri yığınak yapıldı ve baskılar arttı” ifadelerini kullandı.

REJİM DEĞİŞTİ DEVLET TERÖRÜ DEĞİŞMEDİ Humus: HTŞ güçleri "Şebbiha" usulü tutuklamaları diriltiyor

Lazkiye’de mezhepçi eyleme müdahale

SOHR’un bir diğer haberine göre, Lazkiye kent merkezindeki El-Salibiye Mahallesi’nde gece saatlerinde düzenlenen eylemde, Alevilere karşı hakaret içeren sloganlar atıldı.

Eylemin bölge halkı arasında büyük bir rahatsızlık yarattığını belirten SOHR’a göre, “yurttaşlar, protestolara katılan kişilerin bölge halkını temsil etmediğini ifade etti.”

Kamu Güvenliği İdaresi’ne bağlı unsurların eyleme müdahale ettiği ve hakaret içeren sloganlar atan kişileri gözaltına aldığı bildirildi.

مظاهرات غاضبة في حي الصليبية بمدينة اللاذقية جراء اعتداء مليشيا تتبع للطائفة العلوية على قوات الأمن العام#داماس_بوست pic.twitter.com/odBf5fd3FT — Damaspost داماس بوست (@Damaspost2) January 14, 2025

Ne olmuştu? Suriye nüfusunun %10-13’ünü (yaklaşık 2 ila 3 milyon kişiyi) oluşturan Aleviler, ülkenin batısında "sahil bölgesi" olarak bilinen Lazkiye ve Tartus vilayetlerinde yoğun olarak yaşıyor. Ayrıca, Humus ve Hama vilayetleri ile başkent Şam’ın bazı bölgeleri de önemli Alevi nüfusuna ev sahipliği yapıyor. Lazkiye’ye bağlı Ceble kırsalındaki Ayn eş-Şarkiye kasabasında yaşayan Ammar İzzeddin (55), oğlu Musa İzzeddin (18) ve yeğeni Muhammed Visam İsa (18), 8 Ocak’ta kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından öldürüldü. Ertesi gün düzenlenen cenaze törenine ve protestoya on binlerce kişi katıldı; göstericiler, cinayetten sorumlu olanların hesap vermesi ve yabancı militanların bölgeden çıkarılması çağrısında bulundu. Yerel liderlerden Şeyh Salih el-Mansur, bu taleplerin yerine getirilmemesi durumunda Birleşmiş Milletler’e başvurarak yardım talep edeceklerini açıkladı. 14 Ocak’ta Lazkiye Kamu Güvenliği İdaresi, Kardaha kırsalında devriye görevi yürüten idare unsurlarının saldırıya uğradığını, iki kişinin hayatını kaybettiğini ve yedi kişinin saldırganlar tarafından rehin alındığı açıkladı. Saldırıyı üstlenen eski Suriye ordusu komutanlarından Bessam İsa Hüsameddin, beraberindeki silahlı kişilerle birlikte bir video yayımlayarak, güvenlik operasyonlarının durdurulmaması ve Askeri Operasyonlar İdaresi’nin sahil bölgesinden çekilmemesi halinde rehineleri infaz edeceklerini açıkladı. Bu gelişmelerin ardından, Askeri Operasyonlar İdaresi Lazkiye kırsalında geniş çaplı bir operasyon başlattı. Lazkiye Kamu Güvenliği Müdürü Mustafa Kinefati, “Esad rejimi kalıntıları”nın, Ceble ve çevresindeki evlerde saklandığını, dağları ve vadileri Kamu Güvenliği İdaresi ve Askeri Operasyonlar İdaresi’ne yönelik saldırılar için üs olarak kullandıklarını savunarak, “Bu suçlulara karşı taviz vermeyeceğiz. Suriye’yi bu unsurlardan temizleyeceğiz” dedi.

(VC)