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DÜNYA
Yayın Tarihi: 9 Ocak 2025 17:30
 ~ Son Güncelleme: 9 Ocak 2025 17:51
3 dk Okuma

Lazkiye’de Aleviler, üç sivilin infaz edilmesini protesto etti

HTŞ lideri El-Culani’ye tepki gösteren protestocular, yabancı militanların bölgeden çıkarılmasını talep etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Lazkiye’de Aleviler, üç sivilin infaz edilmesini protesto etti
Fotoğraf: Hassan Ridha/X

Suriye’de Heyet-i Tahrir’uş Şam (HTŞ) ve müttefiklerinin yönetimi ele geçirmesinin ardından, Alevilerin yaşadığı bölgelerde saldırılar ve hak ihlalleri tırmanıyor.

Londra merkezli muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin (SOHR) haberine göre, Lazkiye vilayetinde dün (8 Ocak) kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından üç sivil öldürüldü.

Lazkiye’ye bağlı Ceble kırsalındaki Ayn eş-Şarkiye kasabasında yaşayan aynı aileden Aziz Amr İzzeddin (55), oğlu Musa Amr İzzeddin (18) ve yeğeni Muhammed Visam İsa (18), 107. Tugay’ın karşısında yer alan ve yeni hükümet bölgeleri içinde bulunan bir tarım arazisinde çalıştıkları sırada saldırıya uğradı.

SOHR’a göre, saldırganlar üç sivili doğrudan ateş açarak öldürdükten sonra bilinmeyen bir yöne kaçtı.

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Cenaze töreninde kitlesel protesto

Üç sivilin öldürüldüğü saldırı, Alevi toplumu arasında geniş çaplı bir öfkeye neden oldu.

Ayn eş-Şarkiye’de bugün düzenlenen cenaze töreni sırasında binlerce kişinin katıldığı büyük bir protesto gerçekleşti.

SOHR’un aktardığına göre, protestocular, HTŞ lideri Ebu Muıhammed el-Culani’nin (Ahmed eş-Şera) görevden alınmasını ve yabancı militanların bölgeden çıkarılmasını talep etti.

Cinayetten sorumlu olanların hesap vermesini ve suçluların adalete teslim edilmesini isteyen protestocular, bölgede artan güvenlik zafiyetine tepki göstererek Askeri Operasyonlar İdaresi aleyhinde sloganlar attı.

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8 Aralık’tan bu yana 113 saldırı gerçekleşti

SOHR verilerine göre, Esad yönetiminin 8 Aralık 2024’te çöküşünden bu yana, Suriye’nin çeşitli vilayetlerinde yaşanan saldırıların toplam sayısı 113’e ulaştı. Bu saldırılarda 194 kişi hayatını kaybetti.

Saldırıların bölgelere göre dağılımı şöyle:

  • Şam: 9 saldırıda, 2’si çocuk 8 kişi hayatını kaybetti.
  • Rif Şam: 9 saldırıda, 16 kişi hayatını kaybetti.
  • Humus: 19 saldırıda, 44 kişi hayatını kaybetti.
  • Hama: 28 saldırıda, 54 kişi hayatını kaybetti.
  • Lazkiye: 13 saldırıda, 24 kişi hayatını kaybetti.
  • Halep: 13 saldırıda, 2’si çocuk 16 kişi hayatını kaybetti.
  • Süveyde: 5 saldırıda, 8 kişi hayatını kaybetti.
  • Tartus: 8 saldırıda, 1’i çocuk 10 kişi hayatını kaybetti.
  • Dera: 5 saldırıda, 5 kişi hayatını kaybetti.
  • Kuneytire: 1 saldırıda, 4 kişi hayatını kaybetti.
  • İdlib: 2 saldırıda, 2 kişi hayatını kaybetti. 
  • Deyrizor: 1 saldırıda, 1 kişi hayatını kaybetti.

Ne olmuştu?

Suriye nüfusunun %10-13’ünü (yaklaşık 2 ila 3 milyon kişiyi) oluşturan Aleviler, ülkenin batısında "sahil bölgesi" olarak bilinen Lazkiye ve Tartus vilayetlerinde yoğun olarak yaşıyor. Ayrıca, Humus ve Hama vilayetleri ile başkent Şam’ın bazı bölgeleri de önemli Alevi nüfusuna ev sahipliği yapıyor.

Esad ailesinin 53 yıllık yönetimi ve Baas Partisi’nin 61 yıllık hâkimiyetinin çökmesinin ardından, Lazkiye, Tartus ve Hama vilayetlerinde bölge sakinlerinin evlerinden zorla çıkarıldığı, evlerine el konulduğu, tekbirler eşliğinde saldırıların gerçekleştirildiği ve silahlı tehditlerin yaşandığına dair bilgi ve videolar sosyal medyada paylaşıldı. Bazı vakalarda cinayetlere kadar varan olayların yaşandığı bildirildi.

Halep’in 30 Kasım’da HTŞ öncülüğündeki gruplar tarafından ele geçirilmesinin ardından, Meyselun bölgesindeki El-Hasibi türbesine yönelik saldırı, Alevi toplumunda geniş çaplı protestolara yol açmıştı.

Alevi toplumu, artan saldırıları kınayarak, HTŞ öncülüğündeki ‘Askeri Operasyonlar İdaresi’ne saldırıların durdurulması ve bölgedeki güvenliğin sağlanması için çağrıda bulunuyor.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Suriye Aleviler Lazkiye sivillere saldırı
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