Lazkiye'deki orman yangını 10. gününde sürüyor

Suriye’nin Lazkiye iline bağlı Bayırbucak bölgesinde 3 Temmuz’da başlayan orman yangını, 10. gününde etkisini artırarak sürüyor.

Kontrol altına alınan birçok noktaya rağmen, alevler Acu Su köyünden Türkiye sınırına doğru ilerliyor.

Yangına karadan itfaiye ekipleri, havadan ise çeşitli hava araçlarıyla müdahale ediliyor.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, güvenlik gerekçesiyle Kesep Sınır Kapısı ile Lazkiye yolu belirli aralıklarla trafiğe kapatılıyor.

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Hatay'a da sıçradı

Öte yandan, Hatay Valiliği yaptığı yazılı açıklamada yangının dün (11 Temmuz) Hatay'ın Yayladağı ilçe sınırlarına ulaştığı ve kontrol altına alındığı belirtildi.

Hatay Valiliği koordinesinde Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve destek illerin ekiplerinin müdahale çalışmalarına devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan hava ve kara müdahaleleri ile Yayladağı ilçe sınırımıza ulaşan yangın kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmaları başlamıştır. Suriye'nin Lazkiye kırsalındaki yangın devam etmektedir. Hava ve kara müdahalesinde 14 helikopter ve 7 uçak olmak üzere toplam 215 araç ve 734 personel ile soğutma çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeler anlık olarak takip edilmektedir." (TY)