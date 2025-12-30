ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 30.12.2025 03:04 30 Aralık 2025 03:04
 ~  SG: Son Güncelleme: 30.12.2025 03:52 30 Aralık 2025 03:52
Okuma Okuma:  2 dakika

Lazkiye'de Alevilere yönelik pogrom sürüyor

Pazar günü Alevilerin düzenledikleri protestolar üzerine Suriye'nin Lazkiye vilayetinde HTŞ kökenli Genel Asayiş güçlerinin konuşlandırılmasının ardından Alevilerin mal ve mülklerine yönelik yakıp yıkma ve yağmalar başladı. Genç erkek güruhu ellerinde palalarla insanlara ve evlere saldırıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Lazkiye'de Alevilere yönelik pogrom sürüyor
Lazkiye'de Alevi semtlerine yönelik saldırılardan görünüş/Foroğraf: Videodan kayıt, X

Suriye'nin Alevilerin yoğunlukla yaşadığı sahil kesimindeki Lazkiye vilayetinde gece boyunca iktidardaki Heyet Tahrir üş-Şam (HTŞ) lehine sloganlar atan elleri palalı ve satırlı güruh Alevilerin ev ve dükkanlarına saldırdı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) kaynaklarının verdiği bilgiye göre, geçtiğimiz hafta Humus'ta bir Alevi camisinin bombalanmasının aradından Alevilerin giriştikleri gösterilerin aradından  Lazkiye'ye konuşlandırılan "Genel Asayiş" birlikleri saldırıları izlemekle yetindi.

Suriye’de Alevi camisine bombalı saldırı: En az 8 ölü
Suriye’de Alevi camisine bombalı saldırı: En az 8 ölü
26 Aralık 2025
Suriye ve Diaspora Yüksek Alevi İslam Konseyi’nden Humus’taki cami saldırısına tepki
Suriye ve Diaspora Yüksek Alevi İslam Konseyi’nden Humus’taki cami saldırısına tepki
27 Aralık 2025

Sosyal medyada dolaşan videolarda saldırganlar ellerinde kılıç benzeri kesici aletlerle sokaklarda koşturup evlere ve dükkanlara saldırıken görüntüleniyor. Genç, erkek, Sünni militanlar yerel SOHR kaynaklarına göre, El-Ramli El-Cenubi, El-Kaninas, Basatin El-Reyhan ve El-Meşru’ El-Sabaye’ mahallelerinden gelerek El-Zira’a Meydanı, Bint El-Şeviş Caddesi, El-Ezheri Meydanı, El-Comhuriya Caddesi, Şo’bat El-Tecnid Caddesi, El-Ramli El-Şemali, Meşru’ Baa’ ve El-Da’atour Kavşağı bölgelerindeki dükkanlara, ticarethanelere, sivil araçlara ve alanlara hep birlikte ve eş zamanlı saldırılar düzenledi.

En az üç yaralı, birinin durumu ağır

SOHR'ın haberine göre, saldırılar, Alevilere yönelik küfür ve aşağılamalar ve sloganlar eşliğinde, özel ve kamu mülklerine  yönelik geniş çaplı yakıp yıkma eylemleriyle ve silah sesleri ve işaret fişekleri eşliğinde gerçekleşti.

Bu saldırılarda en az üç kişinin yaralandığı ve bunlardan birinin durumunun kritik olduğu bildiriliyor.

SOHR kaynakları, Genel Asayiş mensuplarının olaylar sırasında adı geçen mahallelerde bulunduğunu ancak saldırıları kontrol altına alamadıkları veya durduramadıklarını, bunun da bölge sakinleri arasında korkuya neden olduğunu doğruladı.

(AEK)

