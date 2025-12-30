Lazkiye'de Alevilere yönelik pogrom sürüyor

Suriye'nin Alevilerin yoğunlukla yaşadığı sahil kesimindeki Lazkiye vilayetinde gece boyunca iktidardaki Heyet Tahrir üş-Şam (HTŞ) lehine sloganlar atan elleri palalı ve satırlı güruh Alevilerin ev ve dükkanlarına saldırdı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) kaynaklarının verdiği bilgiye göre, geçtiğimiz hafta Humus'ta bir Alevi camisinin bombalanmasının aradından Alevilerin giriştikleri gösterilerin aradından Lazkiye'ye konuşlandırılan "Genel Asayiş" birlikleri saldırıları izlemekle yetindi.

Sosyal medyada dolaşan videolarda saldırganlar ellerinde kılıç benzeri kesici aletlerle sokaklarda koşturup evlere ve dükkanlara saldırıken görüntüleniyor. Genç, erkek, Sünni militanlar yerel SOHR kaynaklarına göre, El-Ramli El-Cenubi, El-Kaninas, Basatin El-Reyhan ve El-Meşru’ El-Sabaye’ mahallelerinden gelerek El-Zira’a Meydanı, Bint El-Şeviş Caddesi, El-Ezheri Meydanı, El-Comhuriya Caddesi, Şo’bat El-Tecnid Caddesi, El-Ramli El-Şemali, Meşru’ Baa’ ve El-Da’atour Kavşağı bölgelerindeki dükkanlara, ticarethanelere, sivil araçlara ve alanlara hep birlikte ve eş zamanlı saldırılar düzenledi.

En az üç yaralı, birinin durumu ağır

SOHR'ın haberine göre, saldırılar, Alevilere yönelik küfür ve aşağılamalar ve sloganlar eşliğinde, özel ve kamu mülklerine yönelik geniş çaplı yakıp yıkma eylemleriyle ve silah sesleri ve işaret fişekleri eşliğinde gerçekleşti.

Bu saldırılarda en az üç kişinin yaralandığı ve bunlardan birinin durumunun kritik olduğu bildiriliyor.

SOHR kaynakları, Genel Asayiş mensuplarının olaylar sırasında adı geçen mahallelerde bulunduğunu ancak saldırıları kontrol altına alamadıkları veya durduramadıklarını, bunun da bölge sakinleri arasında korkuya neden olduğunu doğruladı.

