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Yayın Tarihi: 29 Kasım 2024 17:32
 ~ Son Güncelleme: 29 Kasım 2024 17:55
3 dk Okuma

Laz ressam Sadık Varer öldü

12 Eylül döneminde 11 yıl cezaevinde kalan devrimci Sadık Varer, kısa süre içerisinde rahatsızlamasının ardından yaşamını yitirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Laz ressam Sadık Varer öldü
Fotoğraf: T24 (Görselde yapay zeka ile düzenleme yapılmıştır)

12 Eylül sonrası Metris Cezaevi direnişçileri arasında yer alan ressam Sadık Varer öldü. Varer'in cenazesi memleketi Rize Ardeşen'de toprağa verilecek.

1980 öncesi devrimci mücadele içerisinde yer alan ve daha sonra Metris Cezaevi'nde yatan Sadık Varer, Anadolu Sanatçılar Derneği kurucuları arasında yer aldı. 1988-2010 yılları arasında Bursa, İstanbul, Paris, Dortmund, Wuppertal, Duisburg, Nice, Cannes ve Marsilya’da 18 kişisel sergi açtı. Kartal'da güzel sanatlar okulu sınavlarına girmek isteyen gençlere yardımcı oldu.

Lazlar ve Siyaset
SADIK VARER'DEN
Lazlar ve Siyaset
27 Kasım 2010

Laz halkından olan Sadık Varer, 11 yıl kaldığı cezaevinden tahliye olduktan sonra duygularını "Velhasıl, yaklaşık 13 yıl sonra memleketime döndüğümde ciddi bir düş kırıklığı yaşadım. Çok ama çok şey değişmişti; 12 Eylül generalleri ve aynı faşizan "ruha" sahip siyasetçiler halkımızı, tanıyamayacağım kadar değiştirmişlerdi. Benim bıraktığım Ardeşen "Küçük Moskova" şeklinde anılıyordu; sol ağırlıklıydı. 13 yıl sonda karşılaştığım Ardeşen ise, 12 Eylül patentli "Türk İslam Sentezi"nin ürünü İslamcılar ve sağcılarla doluydu. İtiraf etmeliyim ki, bu karşılaşma sonrası, memleketimi artık eskisi kadar "özleyemez" oldum." diyerek anlattı.

Lazların Yakın Tarihine Kenar Notları
DİL HAKLARI
Lazların Yakın Tarihine Kenar Notları
6 Haziran 2009

Ölüm haberinin ardından dostları sosyal medyadan duygularını paylaştı.

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
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