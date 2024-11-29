Laz ressam Sadık Varer öldü

12 Eylül sonrası Metris Cezaevi direnişçileri arasında yer alan ressam Sadık Varer öldü. Varer'in cenazesi memleketi Rize Ardeşen'de toprağa verilecek.

1980 öncesi devrimci mücadele içerisinde yer alan ve daha sonra Metris Cezaevi'nde yatan Sadık Varer, Anadolu Sanatçılar Derneği kurucuları arasında yer aldı. 1988-2010 yılları arasında Bursa, İstanbul, Paris, Dortmund, Wuppertal, Duisburg, Nice, Cannes ve Marsilya’da 18 kişisel sergi açtı. Kartal'da güzel sanatlar okulu sınavlarına girmek isteyen gençlere yardımcı oldu.

SADIK VARER'DEN Lazlar ve Siyaset

Laz halkından olan Sadık Varer, 11 yıl kaldığı cezaevinden tahliye olduktan sonra duygularını "Velhasıl, yaklaşık 13 yıl sonra memleketime döndüğümde ciddi bir düş kırıklığı yaşadım. Çok ama çok şey değişmişti; 12 Eylül generalleri ve aynı faşizan "ruha" sahip siyasetçiler halkımızı, tanıyamayacağım kadar değiştirmişlerdi. Benim bıraktığım Ardeşen "Küçük Moskova" şeklinde anılıyordu; sol ağırlıklıydı. 13 yıl sonda karşılaştığım Ardeşen ise, 12 Eylül patentli "Türk İslam Sentezi"nin ürünü İslamcılar ve sağcılarla doluydu. İtiraf etmeliyim ki, bu karşılaşma sonrası, memleketimi artık eskisi kadar "özleyemez" oldum." diyerek anlattı.

DİL HAKLARI Lazların Yakın Tarihine Kenar Notları

Ölüm haberinin ardından dostları sosyal medyadan duygularını paylaştı.

12 Eylül faşizminin baş eğdiremediği Laz devrimci Çona, Gezi'deki ağaçlar gibi dimdik duran bir çınar, bir yoldaş, Sadık Varer...

Sevgi, saygı..

İyi ki...✊🏼 pic.twitter.com/91ZKQXS42m — Taksim Gezi Parkı (@TaksimGeziParki) November 29, 2024

Bir devrimci çınar, bir devrimci ressam, örnek bir yoldaş, Türkiye devrimci hareketinin önderlerinden, hamsi, çay, mısır ekmeği ve yağmur ülkesinin evladı, güzel insan Sadık Varer sonsuzluğa yürüdü.



Anısına çokça sevgi.

Anısına çokça saygı.



İyi ki var oldun Sadık abi. pic.twitter.com/3OaY1IgFkS — Alper Taş (@alper_tas) November 28, 2024



12 Eylül faşizminin işkencelerinde, hapishanelerinde de sonrasında da her devrimcinin hayal edeceği şekilde dimdik ayakta durmuş Sadık (Varer) abiyi maalesef kaybettik. Bugün onu uğurluyoruz ama başka bir dünya hayalimizin mücadele insanı olarak hep bizimle olmaya devam edecek. pic.twitter.com/DIjB27KNZh — İsmet Akça (@ismetakcagdlr) November 29, 2024

(Mİ)