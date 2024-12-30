Lavrov: "Esad yönetimine her türlü yardımı yaptık ama siyasal çözümü başaramadılar"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yıl sonu vesilesiyle Rusya resmi haber ajanslarından TASS'a verdiği söyleşide Suriye'deki durumun eski Devlet Başkanı Beşar Esad'ın toplumsal sorunları çözmedeki başarısızlığı dolayısıyla hızla geliştiğini ve bunda ABD'nin yıkıcı faaliyetlerinin büyük rol oynadığını söyledi.

Lavrov "Durumun [Suriye'de] daha da kötüleşmesinin nedenlerinden birinin, eski hükümetin uzun süren bir iç çatışmanın ortasında halkın temel taleplerini karşılayamaması olduğu söylenebilir." dedi.

Lavrov 2016'da "uluslararası terörizm" olarak andığı HTŞ ve diğer silahlı siyasal İslamcı grupların "Rusya'nın Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'nin de yardımıyla kesin yenilgiye uğratılmasına [karşın] Suriyelilerin [ülkenin iyiye gitmesine yönelik] umutları[nın] gerçekleşmedi[ğini]" söyledi.

Lavrov Suriye Demokratik Güçlerini (SDG) de suçladı: "Suriye'nin [doğal kaynaklar bakımından zengin] kuzeydoğu kesimini etkili bir şekilde işgal eden ve uydularından oluşan bir koalisyonla Şam'a ciddi yaptırımlarla baskı uygulayan Washington'un bunun [en büyük suçlusu]" olduğunu iddia etti. "Suriye ekonomisini boğmaya yönelik bu [gidişat] , toplumsal hoşnutsuzluğa yol açtı." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı, "Bu durumda Suriye yetkilileri[nin], toplumsal açıdan önemli ürün ve hizmetlere yönelik sübvansiyonları kısmak veya iptal etmek gibi halkı rahatsız edici önlemler almak zorunda kaldı[klarını]" iddia etti. "Bunun sonucunda toplumda protesto duyguları büyüyor ve kamuoyunda hükümete destek azalıyordu." dedi.

Sergey Lavrov'a göre "Rusya, Suriye halkına insani yardım, çatışmalarda harap olan toplumsal altyapının onarılması ve Suriyeli mültecilerle iç göçe zorlanan kişilerin geri dönüşüne tahsis edilen tesislerin oluşturulması da dahil çok çeşitli biçimlerde yardımcı oldu." Bakan "ayrıca Astana formatının da aralarında olduğu [zeminlerde] bir siyasal çözüme ulaşmak için enerjik bir şekilde çalıştık[larını]" söyledi.

Lavrov faturayı Esad yönetimine çıkardı, "Ancak, güçlü öneri[lerine] ve aktif yardım[larına] karşın, [Suriye'nin eski yöneticilerinin] muhalifleri ve nüfuzlu bölgesel komşularıyla tam boy bir siyasi süreç başlatmayı ya da ciddi sosyoekonomik sorunları çözmeye yönelik yapıcı bir diyalog geliştirmeyi başaramadı[kları]" söylenebilir," dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Moskova'nın şimdi "Suriye'deki gelişmeleri yakından izl[ediğini]" söyledi. "Kapsamlı yargılara varmak için henüz erken." dedi.

(AEK)