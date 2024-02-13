Lavrov: ABD, Ortadoğu'yu felakete sürüklüyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova'da, Valday Uluslararası Tartışma Kulübünce düzenlenen 8. Ortadoğu Konferansı’nda konuştu.

Gazze Şeridi'ndeki duruma değinen Lavrov, bugüne kadar 30 bine yakın Filistinlinin saldırılarda hayatını kaybettiğini belirterek, "Bu rakam artmaya devam ediyor. Refah kentine yönelik düzenlenen saldırılar sonucu yaklaşık 100 sivil öldürüldü, 200'den fazla sivil yaralandı" dedi.

İsrail, Refah kentine hava saldırısı düzenledi

Lavrov, "İsrail yönetiminin Gazze'de Refah kentine kadar güç kullanma yönünde tavizsiz tavır sergilediğini" söyleyerek, "Bu dikkate alındığında, Gazze'de durumun hızlı şekilde istikrara kavuşması yönünde herhangi bir yönelim görmüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

İsrail ordusu, Refah’a operasyon hazırlığında

Filistin meselesinin çözümüne ilişkin toplantı

Rusya Dışişleri Bakanı ​Lavrov, gelecekte Filistinlilerin katılımı ve Arap devletlerinin desteğiyle Filistin meselesinin çözümüne ilişkin toplantı düzenlemeyi planladıklarını bildirdi.

ABD'nin Ortadoğu'ya yönelik siyasetine dikkati çeken Lavrov, "Yaşanan feci gerçekten çıkışın bulunması gerekiyor. Amerikan meslektaşlar, hem Filistin hem İsrail hem de Ortadoğu'yu felakete sürüklüyor" dedi.

“ABD ve müttefikleri, Ortadoğu'yu domine etmeye çalışıyor”

Lavrov, ABD ile İngiltere'nin Filistin sorununun çözümüne yönelik bazı önerilerde bulunduğuna işaret ederek, "Bunlar, Filistin devletinin oluşturulmasına yönelik değil, İsrail yönetimi için uygun olacak şekilde Gazze'nin kontrol altına alınmasını kapsıyor" dedi.

Bakan Lavrov, ABD ve müttefiklerinin, Ortadoğu'yu domine etmeye ve Rusya'yı bu bölgeyle ilgili mekanizmalarda devre dışı bırakmaya çalıştığını söyledi.

Yemen ve Kızıldeniz’de durum

Filistin dışında bazı bölgelerde saldırıların yaşandığına dikkati çeken Lavrov, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik de saldırı düzenlediğini hatırlattı.

Lavrov, Kızıldeniz'de de durumun kötüleştiğini belirterek, "Filistin sorununun onlarca yıl çözülmemesi ve kronik hale dönüşmesi, BM kararı çerçevesinde Filistin devletinin kurulmaması, Ortadoğu'da istikrarsızlığın ve şiddetin temel nedeni olacak" diye konuştu.

Ne olmuştu? İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 1 Şubat'ta Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesindeki İsrail birliklerini ziyaretinde yaptığı açıklamada, kara saldırılarını, Mısır sınırındaki Refah kentine taşıyacaklarını söylemişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 4 Şubat'taki açıklamasında, Refah kentine kara saldırısı başlatacaklarının işaretini verdi. İsrail devlet televizyonu KAN'ın 6 Şubat'ta siyasi kaynaklara dayandırdığı haberde, Refah kentinde operasyonlara başlamadan önce kentin tahliye edileceği belirtildi. İsrail Başbakanlık Ofisinden 9 Şubat'ta yapılan açıklamada, Netanyahu’nun, ordu ve güvenlik teşkilatına, Gazze Şeridi'nin güneyine saldırı düzenlenmesi ve buraya sığınmış yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin yerinden edilmesi için gerekli planın hazırlanması talimatını verdiği kaydedildi.

Refah kenti Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce kişinin kente sığınmasıyla birlikte 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'nin yaklaşık yarı nüfusuna ev sahipliği yapıyor. İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerlerinin kalmayacağından endişe ediliyor. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 28 bin 176 Filistinli öldürüldü, 67 bin 784 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor. Filistin resmi ajansı WAFA, Refah'taki hastane yetkililerine dayandırdığı haberinde, İsrail'in dün gece kente düzenlediği saldırılarda 100'den fazla kişinin öldürüldüğünü ve hastanelere yüzlerce yaralı getirildiğini belirtti. Filistin Kızılayı da İsrail saldırılarının Refah kent merkezinde yoğunlaştığını ve saldırılarda sivillerin evlerinin de hedef alındığını duyurmuştu. Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun savaş uçakları, yoğun topçu atışı ve savaş gemileriyle denizden açtığı ateşle eş zamanlı olarak yaklaşık 40 hava saldırısı düzenlediğini, özellikle yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çok sayıda evi ve camiyi hedef aldığını kaydetti.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)